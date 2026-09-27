Enric Gallego se sitúa al frente de la tabla con su quinta diana

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Madrid, 27 sep (EFE).- El delantero del Tenerife Enric Gallego se situó como nuevo líder de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de cinco dianas, tras firmar el único tanto del conjunto canario en el empate (1-1) que los 'chicharerros' firmaron en casa ante el Cádiz.

Un gol en el que Gallego volvió a demostrar su viveza en el interior del área al aprovechar un fallido despeje de la defensa gaditana y adelantarse al portero David Gil para establecer a los veinticinco minutos el momentáneo 1-0.

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Igualmente vivo se mostró Jordi Cano que firmó un doblete en el campo del Granada que permitió el atacante del Andorra unirse al grupo de cinco jugadores que comparte la segunda posición con un total de cuatro tantos, uno menos que Enric Gallego.

Un quinteto en el que además de Cano figuran el delantero del Mallorca Adrián Fuentes y el atacante colombiano del Girona, Yaser Asprilla, que no pudo disputar el encuentro con el Albacete a causa de sus compromisos internacionales.

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Quien sí anotó y por partida doble fue el jugador del Ceuta Carlos Hernández, que con sus dos tantos ante la Real Sociedad B alcanzó las cuatro dianas, las mismas que firma el guineano del Casstellón, Ousmane Camara, que tendrá la oportunidad de ampliar este lunes su cuenta goleadora en el choque que el conjunto orellut disputará en el campo del Leganés.

- Clasificación tras la 7ª jornada:

- Con 5 goles: Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández (Ceuta); Yaser Asprilla (COL) (Girona); Adrián Fuentes (Mallorca).

- Con 3 goles: Álex Forés y David González (Burgos); Álvaro Marín (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nico Melamed, Javi Muñoz y Miguel de la Fuente (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Pablo Santiago (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Jordi Escobar (Ceuta); Percan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Iván Gil y Álvaro Rodríguez (Eibar); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN) (Granada); Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorosabel (Real Sociedad B).

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- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu y Alex Rubio (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Cipenga (COD) y Thalys (BRA) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo y Domenech (Andorra); Llabrés, Curro Sánchez (1p), Karrikaburu y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro, Antoñito Cordero y Vladys (UKR) (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Sienra (ARG), Suero, Barri (Castellón) y Maty (COL); Óscar Marcos, Adrià Capdevila y Antañón (Celta Fortuna); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri, Eder García e Isma Ruiz (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Madariaga y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Mariano Carmona y Justin Smith (CAN) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Vanat (UKR) y Van de Beek (NED) (Girona); Pedro Alemañ, Owen Emeka, Jorge Pascual, Bourama, Manu Lama y Gambín (Granada); Manu Fuster, Iván Jaime, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Pezzolesi y Jefté (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Pablo Torre, Buksa (POL), Álex Sala y Raíllo (Mallorca); Carlos Domínguez, Dani Calvo, Alberto Reina, Chris Ramos y Enzo Pérez (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Astiazaran, Mariezkurrena, Gorka Carrera y Kita (JPN) (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz, Ángel Baena y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Sarco (ARG), Duñabeitia, Antonio Casas e Iosifov (RUS) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Iván Chapela (Tenerife); Luis Chacón, Latasa, Arnu, Víctor Jr y Barberá (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba).EFE

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