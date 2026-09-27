El Alcobendas gana la I Copa Ibérica al batir al Sousense portugués

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Madrid, 27 sep (EFE).- El Ciudad de Alcobendas ese proclamó este domingo campeón de la primera edición de la Copa Ibérica al vencer al Sousense portugués, campeón de Oporto, con un gol de Borja Pascual en la nueva Ciudad Deportiva de la Federación de Madrid (RFFM), en Torrejón de Ardoz.

El Ciudad de Alcobendas es el campeón de la división Autonómica de Madrid y el Sousense, de la misma en Oporto, en la pasada temporada.

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La Copa Ibérica retaba a los dos clubes no profesionales, en un torneo promovido por los presidentes de la RFFM, Paco Díez, y su homólogo portuense, José M. Neves.

El partido fue igualado, tenso y se decidió en una jugada en la que intervino el VAR por posible falta previa para conceder gol. EFE

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