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Cae la noche en Sol: "Me siento esperanzado, esto puede servirnos para algo"

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Santi Sánchez

Madrid, 27 sep (EFE).- Más organizados que la noche anterior, cuando la convocatoria de acampada cogió a muchos por sorpresa, los centenares de manifestantes congregados en la Puerta del Sol encaran su segunda noche en la plaza con la sensación de estar viviendo un momento histórico, comparable al 15M de 2011, a los que muchos les llegó cuando eran muy jóvenes.

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"Estoy enfadado y preocupado, pero aquí formamos parte de algo y me siento esperanzado. Esto puede servirnos para algo", dice Iván, un joven de 30 años que se ha acercado a Sol esta tarde para participar en una de las asambleas improvisadas en la plaza.

Aunque el horizonte está fijado en el martes, cuando el Gobierno prevé aprobar el real decreto de vivienda, los manifestantes están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta, y más si este decreto no incluye medidas como contratos indefinidos de alquiler.

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En Sol hay más de 300 tiendas, aunque es complicado hacer una estimación precisa. En el centro de la plaza, perfectamente organizado, se encuentra una cocina popular y un centro logístico, donde se reparte agua y comida a los asistentes.

Las necesidades varían por momentos, por los que se acercan a la plaza a echar una mano en la logística de la acampada acaban haciendo de todo.

Juan y Laura, por ejemplo, han montado una carpa que le han facilitado desde la organización. La previsión de lluvia para esta noche ha hecho que las carpas y las lonas se multipliquen, creando un techo sobre las tiendas de los manifestantes.

"Aquí hemos venido por todas las precarias", dice Laura. Metros más allá, Paula dice que ha venido por todas aquellas personas que no pueden conciliar trabajo y protesta, mientras se pregunta que qué menos que pedir un techo. Soledad, sin embargo, es más sintética: "Yo solo quiero seguir viviendo en mi ciudad".

Andrea, que pasará la noche en Sol, deja claro que ha venido a luchar por sus derechos. Y que está enfadada: "Hay que ocupar el espacio público, y hacerles ver que esto nos importa y que tiene que haber cambios", explica.

La canción con la que ha arrancado el festival improvisado en la acampada sintetiza a la perfección el espíritu de la protesta en Sol: "Inversores y rentistas, dan miedo como dentistas", reza uno de los versos -‘barras’, en el argot- de ‘Estrellas’, de Teo Lucadamo. Aunque este joven rapero ya había avisado con anterioridad; él no hace "música apolítica".

A Lucadamo -que junto a su madre, Aitana Sánchez-Gijón, se ha acercado por la mañana a apoyar a los manifestantes- le ha seguido el punk combativo de Las Petunias, que han cambiado el estribillo de su hit Marcelo Criminal por "uh, ah, Ayuso Criminal".

Las actuaciones han ido intercaladas de parlamentos de personalidades del mundo de la cultura, como Juan Diego Botto - que ha recitado una versión actualizada del cuento de los tres cerditos-, Evaristo Valls Boix, Marwan, Marina Lobo o Lidia San José.

Samantha Hudson, desde el escenario improvisado, ha recordado que, como a tantos, el 15M le pilló joven, pero que esta protesta debe servir para "poner un puntito en la boca a todos los que hablan de generación de cristal".

Y, durante la mañana, Pedro Almodóvar también se ha dejado ver por Sol. EFE

(foto) (vídeo)

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