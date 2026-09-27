75-91. Breanna Stewart lidera con un recital la sorpresa de las Liberty en Minnesota

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Chicago (EE.UU.), 27 sep (EFE).- Breanna Stewart lideró este domingo con 34 puntos y doce rebotes la victoria por 91-75 de las New York Liberty en el campo de las Minnesota Lynx, primeras cabezas de serie, en el partido que dio el pistoletazo de salida a los 'playoffs' de la WNBA.

Las Liberty salían muy lejos de ser favoritas contra las Lynx, que dominaron la temporada regular con un balance de 33-11, pero lograron una trascendental victoria a domicilio en esta serie al mejor de los tres encuentros.

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Stewart fue protagonista con 11 de 18 en tiros de campo en 37 minutos en pista y repartió además seis asistencias.

La alemana Leonie Fiebich le apoyó con 16 puntos y Sabrina Ionescu aportó trece.

Napheesa Collier tuvo un día complicado con las Lynx y no pasó de los doce puntos.

El segundo partido de la serie se disputará el 29 de septiembre en Nueva York. EFE