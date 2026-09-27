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2-0. El Oviedo se lleva el derbi asturiano con autoridad

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Oviedo, 27 sep (EFE).- El Oviedo logró la victoria en el derbi asturiano ante el Sporting en el Carlos Tartiere, prolongando la sequía de los gijoneses en el feudo azul hasta los 26 años. El tempranero gol de Chris Ramos, sumado a la expulsión que sufrieron los visitantes en el segundo tiempo dejaron sin opciones a los rojiblancos.

En un inicio de marcada intensidad propia de un derbi asturiano, el Oviedo fue el primero en asestar un golpe en el partido.

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En un ataque vertical, Goti puso un balón al espacio para Chris Ramos, que aprovechó el error en el despeje de Pablo Vázquez y se plantó mano a mano ante Yáñez, al que batió con una definición a un lado. El gaditano, eso sí, se lesionó tras la acción.

El duelo iba ganando en tensión a la par que el Sporting asumía cada vez más protagonismo con balón, coronando con su primera gran ocasión del partido antes de la primera media hora por medio de una pared entre Gelabert y Manu Rodríguez que finalizó con un remate del gallego al lateral de la red.

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Los locales no le perdían la cara al encuentro, con el objetivo de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa gijonesa, cada vez más adelantada. En una de esas transiciones los azules sumaron una nueva ocasión de peligro tras una falta de Pablo Vázquez en la frontal, pero el intento de Jacobo se estrelló contra la barrera.

Justo antes del paso por vestuarios, los visitantes sumaron un nuevo contratiempo con la lesión de Nikita Iosifov, que tuvo que irse sustituido por Pablo García.

En el segundo tiempo las fuerzas estuvieron equilibradas, con mayor control de balón rojiblanco, pero sin que ningún equipo contabilizasen llegadas a área rival, siendo la más peligrosa un disparo de Gaspar desde la frontal que Escandell desvió a córner.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Sporting, los visitantes se quedaron con un futbolista menos por expulsión de Gelabert tras una dura entrada sobre Carlos Domínguez.

La inferioridad numérica afectó a los gijoneses y dio alas a un Oviedo que buscó la sentencia, lo que logró por medio del canterano Enzo Pérez, que anotó el 2-0 definitivo desde el interior del área con un remate de volea tras combinar con Mingo.

Ficha técnica:

2 - Oviedo: Escandell; Jiménez (Aisar min 77), Carlos Domínguez, Dani Calvo, Samu (Enzo min 77); Youness, Villahermosa (Aldasoro min 71); Jacobo González (Mingo min 71), Goti, Pablo Sáenz y Chris Ramos (Reina min 12).

0 - Sporting: Yáñez; Rosas (Iker min 72), Duñabeitia, Pablo Vázquez (Gaspar min 64), Cuenca, Iosifov (Pablo García min 45+2); Manu Rodríguez (Loum min 72), Corredera; Gelabert, Casas (Sarco min 64) y Otero.

Goles: 1-0, M.9 Chris Ramos. 2-0, M.82 Enzo Pérez.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano). Amonestó a los locales Samu (min 18), Jacobo (min 63), Calvo (min 74) y Aisar (min 90) y a los visitantes Guille Rosas (min 18), Pablo Vázquez (min 39), Corredera (min 65), Duñabeitia (min 74), Yáñez (min 76) y Cuenca (min 89), y expulsó con roja directa a Gelabert (min 76).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio Carlos Tartiere ante 29.826 espectadores. EFE

dsl/jl

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