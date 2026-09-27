102-85. A'ja Wilson destroza a las Fever de Caitlin Clark

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Chicago (EE.UU.), 27 sep (EFE).- A'ja Wilson firmó este domingo una espectacular actuación de 38 puntos y 16 rebotes para impulsar el triunfo 102-85 de Las Vegas Aces, vigentes campeonas, contra las Indiana Fever de Caitlin Clark en el primer partido de la ronda inaugural de los 'playoffs' de la WNBA.

Las campeonas arrancaron por todo lo alto la defensa de su corona en la WNBA y lo hicieron al ritmo de la cuádruple MVP, una Wilson que brilló con 15 de 19 en tiros de campo, incluidos dos de dos en triples.

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Jackie Young aportó un doble doble de 21 puntos y diez asistencias para refrendar la gran actuación grupal de las Aces, en las que también Chelsea Gray (14) y Jewell Lloyd (10) acabaron con dobles dígitos en anotación.

En Indiana, Clark no pasó de los 15 puntos y diez asistencias, con 6 de 17 en tiros de campo y 3 de 10 desde el arco.

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Las Aces tendrán la oportunidad de sentenciar esta serie al mejor de los tres encuentros el próximo martes en Indianápolis. EFE