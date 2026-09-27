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0-3. Irlanda golea en 25 minutos a Israel con brazaletes negros en recuerdo a Gaza

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- Con brazalete negro en el brazo derecho de cada jugador irlandés en solidaridad con "todas las vidas perdidas en Gaza" y con la cabeza agachada cuando sonó el himno nacional de Israel, los futbolistas de Irlanda finalmente disputaron y ganaron con claridad su duelo de la segunda jornada de la Liga de Naciones B (0-3).

La competencia del partido, realmente, se ‘redujo’ a 25 minutos. No necesitó más el conjunto dirigido por Heimir Hallgrimsson para marcar tres goles y zanjar a toda velocidad el resultado, con una superioridad indudable sobre el conjunto israelí en el terreno de juego del prácticamente vacío estadio Nagyerdei de la ciudad húngara de Debrecen.

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Entre gestos antes del inicio del encuentro, como la cabeza inclinada hacia abajo cuando sonó el himno israelí, sin estrecharse la mano los capitanes en el saludo inicial y visibles sus brazaletes negros, Irlanda apenas tardó 13 minutos en marcar el 0-1, por medio del delantero del Betis Troy Parrott, que batió la portería rival con un remate fácil con la derecha en el área.

Ese gol fue en el minuto 13 y 5 segundos. El 0-2 apenas llegó dos minutos después, cuando Adam Idah remachó el gol con un buen derechazo tras un gran pase a su desmarque de Jack Moylan, que después marcó el 0-3 ya en el 25, con una conducción en la que se marchó de varios rivales con una facilidad inesperada hasta rematar el tercer tanto.

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Hubo una tensión latente siempre durante cada duelo, visibilizada por momentos, aún con el 0-3 para Irlanda, con algún enfrentamiento esporádico individual entre jugadores de uno y otro equipo que se quedaron en nada por la intervención del árbitro o los compañeros. La ocasión más clara de Israel fue repelida con una magnífica parada por Caoimhin Kelleher.

El partido estuvo en duda desde hace días. El boicot de la selección de Irlanda a Israel y la suspensión del encuentro sobrevoló el partido hasta la víspera, cuando, en el propio hotel del equipo, una “mayoría significativa" de jugadores irlandeses votaron a favor de disputar el encuentro, según explicó su seleccionador, aunque también hubo futbolistas con reservas respecto a su participación y el portero Gavin Bazunu se negó a jugar.

“Mi decisión se basa exclusivamente en mi creencia personal de que matar a personas inocentes está mal”, explicó el guardameta en un comunicado en sus redes sociales para explicar su negativa a jugar ante Israel tanto este domingo como en el siguiente encuentro entre ambas selecciones, que se jugará el próximo 4 de octubre en Serbia a puerta cerrada, según decidió ya el pasado julio la Federación Irlandesa de Fútbol, al optar por jugar estos encuentros en campo neutral, en vez de boicotearlos por completo.

“Nadie está cómodo por jugar estos partidos por muchas razones. Estamos intentando afrontarlo de la mejor manera que podemos en estos momentos”, afirmó el sábado Hallgrimsson, quien debió situar a un defensa, Jimmy Dunne, como improvisado portero suplente ante la ausencia de Bazunu en el encuentro de este domingo en Debrecen.

“Al jugar, no estamos aceptando lo que está ocurriendo en Gaza. Al jugar, los jugadores no están apoyando lo que está ocurriendo en Gaza”, insistió el sábado el seleccionador.

Irlanda sumó este domingo sus primeros tres puntos en el grupo B3 de la Liga de Naciones, con la victoria ante Israel, que tiene cero puntos.

Ambos empezaron el torneo con sendas derrotas frente a Kosovo (1-0) y Austria (3-1), respectivamente. Este último lidera el cuarteto tras imponerse también este domingo por 3-1 a Kosovo. EFE

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