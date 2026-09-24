Los discos de la semana: Soft Cell dice adiós desde la pista de baile

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Madrid, 24 sep (EFE).- No habrá más Soft Cell. Figura fundamental del "synth pop" y la "new wave" ochentera gracias a cortes como 'Tainted Love', esta semana la banda firma su capítulo final en formato de disco en una semana de novedades musicales que también trae noticias de Tom Morello, Leon Bridges y Nothing But Thieves.

Con el famoso club neoyorquino que marcó la escena nocturna de los años 80, el mismo al que Madonna acaba de rendir homenaje en uno de sus temas, llega el que será el "último" disco del dúo británico tras la muerte de Dave Ball. A él está dedicado, y buena parte de su espíritu nace de las sensaciones que la morfina le producía durante su tratamiento hospitalario en sus últimos días.

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El guitarrista de Rage Against The Machine invita a tomar partido ante las injusticias con canciones como 'Date Night', que ha creado junto a otros cuatro cortes más con su hijo Roman y en el que pregunta directamente "¿de qué lado estás?". Dentro, colaboradores que tampoco se callan, como el vocalista de System of a Down y el proyecto irlandés Kneecap.

Esta banda francesa liderada por Anthony Gonzalez marcó la pauta de la electrónica global en la década pasada con su disco 'Hurry Up, We're Dreaming' (2011) y sus melodías cósmicas de gran carácter emotivo. Este álbum, el décimo de estudio, ha sido grabado entre Los Angeles y París y marca sus 25 años en la música.

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Se publican las cuatro canciones que restan para completar el quinto disco de estudio de este cantante, compositor y productor estadounidense, que nació de la química creativa junto a Jungle con influencias de la música africana, del "soul", la música disco y ritmos latinoamericanos.

Anticipado con canciones como 'Evolution' o el tema que le da nombre, llega el quinto álbum de estudio de esta banda británica de rock, que nació de cinco meses de trabajo intensivo, lo que le ha dado un sonido muy cohesionado y, en opinión de sus autores, también un espíritu "muy liberador".

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Pop, hip hop, r&b y la música electrónica como colchón se dan la mano en el octavo trabajo de estudio de esta intérprete y compositora estadounidense, un álbum largo para estos tiempos, 16 cortes, en los que destaca la energía de su primer sencillo, 'Crash Out'.

La hasta ahora famosa modelo y actriz prueba suerte también en el mundo de la música con este disco de debut, "un proyecto honesto y terapéutico", dice la nota prensa, en el que aborda cuestiones personales como la lucha contra la depresión o la ansiedad.

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Con su formación clásica, que incluye a Joey Tempest al micrófono, la banda sueca que lleva más de 40 años ligada al rock de los 80 con éxitos como 'The Final Countdown' alcanza con este su duodécimo disco de estudio y es, según su discográfica, "su declaración más poderosa e intransigente hasta la fecha".

Productora, compositora e intérprete de sus propios temas, esta violinista y cantante lírica catalana se forjó en la música clásica desde niña y luego amplió horizontes entre el jaz y el flamenco. En este trabajo, expone todo lo descubierto en un ejercicio "minimal y limpio", pero también "de bravuconería" y con el "vicio de decir la verdad con la incomodidad".

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Segundo LP de la banda madrileña, que busca consolidarse como referencia nacional del "art-punk" entre "estallidos de rabia y melodías luminosas" para reflexionar sobre el autoconocimiento.

Este dúo español busca con su tercer disco de estudio la consolidación de un proyecto singular que desde el principio se ha caracterizado por intentar actualizar el pop español de los 60 y 70 desde una perspectiva "ecléctica y sofisticada".

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Esta banda de rock alternativo influido por el sonido de los 90 regresa dos años después de su debut en el formato de LP con 'Primavera Tardía'. Y lo hace buscando "un sonido más ambicioso y cinematográfico", con una producción de Jorge Antequera entre belleza y tensión.

Este joven artista navarro presume de su tercer disco, una colección de canciones pop con las que muestra "su particular manera de percibir el mundo, de sentirlo y de habitar su propio carrusel de emociones".

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EFE

jhv/mcm