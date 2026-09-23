La Guardia Civil intercepta en el Estrecho una embarcación con 15 migrantes a bordo

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Ceuta, 23 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una embarcación recreativa que estaba cruzando las aguas del Estrecho de Gibraltar con 15 migrantes a bordo y ha arrestado a una persona que ejercía como patrón.

La intervención ha sido realizada por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada de los días 30 y 31 de julio que ha dejado en la ciudad ceutí a miles de migrantes marroquíes.

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Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación cabinada sospechosa que navegaba a unas cinco millas -unos ocho kilómetros- de Punta Almina, por lo que procedieron a su intervención.

En la embarcación hallaron a 15 migrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad y detuvieron al patrón como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha advertido un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.EFE