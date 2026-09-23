Jones El-Abdellaoui será operado este miércoles en Noruega de su lesión de rodilla

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Vigo, 23 sep (EFE).- El extremo internacional sub-21 marroquí Jones El-Abdellaoui será operado este miércoles en Noruega de la lesión que sufre en la rodilla izquierda, según informó el Celta.

El futbolista celeste, que no ha podido disputar los últimos tres partidos oficiales -frente a Málaga y Racing en LaLiga EA Sports y contra el Omonia en la Liga Europa-, tendrá que pasar por el quirófano debido a la presencia de “un pequeño cuerpo articular libre” en la rodilla que estaba provocando dolor.

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Aprovechando el largo parón que vivirá la Liga por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales, el jugador y los servicios médicos del Celta acordaron su paso por el quirófano en Noruega, a donde se ha trasladado por motivos familiares. EFE

dmg/cmm