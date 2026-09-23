Este miércoles, estabilidad generalizada, cielos poco nubosos y ausencia de lluvias

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Madrid, 23 sep (EFE).- Los cielos poco nubosos o despejados, así como la ausencia de precipitaciones, serán los protagonistas del miércoles en el país, con temperaturas elevadas en el suroeste de Galicia, zonas bajas del cuadrante suroeste y la provincia de Las Palmas.

Las altas presiones continuarán dominando el panorama meteorológico nacional, por lo que la estabilidad reinará en la mayor parte del territorio, pues solo en los litorales del extremo norte se darán intervalos nubosos con posibles brumas costeras y solo en los litorales mediterráneos del sureste, Alborán y Estrecho algunos intervalos de nubes bajas matinales.

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En Canarias, poco nuboso o con intervalos de nubes altas, con probable calima en altura y sin descartar algún chubasco en el Teide; temperaturas en ascenso, notable en el caso de las máximas en el litoral occidental de Lanzarote y Fuerteventura, superando los 35 grados en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

En el resto, las máximas descenderán en zonas litorales y prelitorales del Cantábrico occidental y Comunidad Valenciana, pero aumentarán en mitad sur, alto Ebro y Pirineos occidentales, superando los 35 grados en zonas de la vertiente atlántica sur, puntos de Galicia y la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

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Tendencia al descenso de las mínimas en zonas bajas y al ascenso en las altas.

Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, viento moderado de componente nordeste en Canarias, litorales de Galicia, Ampurdán, Baleares y de norte en el Cantábrico. En el resto, viento flojo y con intervalos moderados en otras zonas de litoral y el Ebro.

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.-GALICIA: cielo poco nuboso o despejado pero con intervalos de nubes bajas matinales en Lugo, sin descartar nieblas asociadas en ese momento, e intervalos de nubes altas vespertinas; mínimas en ligero descenso, máximas en descenso en mitad norte; viento flojo variable, del noreste principalmente y más intenso en el litoral noroccidental.

.-ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas en el litoral; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo variable en régimen de brisas, principalmente del este en el litoral salvo en horas centrales, que rolará del norte.

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.-CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas matutinas y algunas nubes bajas vespertinas en el litoral; temperaturas en ligero descenso en el litoral, occidental en el caso de las máximas; y viento flojo variable, del oeste en el litoral principalmente y brisas en el interior.

.-PAÍS VASCO: cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas; mínimas en ligero descenso en Guipúzcoa, máximas en ligero ascenso; viento flojo variable, del norte principalmente en horas centrales.

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.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes altas; temperaturas en ligero ascenso; y viento flojo variable, predominantemente del norte y noreste.

.-NAVARRA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; mínimas en descenso en la Ribera y en descenso en el resto, máximas en ascenso en mitad norte; con viento flojo variable, del sureste por la mañana y del norte por la tarde, con intervalos de moderado.

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.-LA RIOJA: intervalos de nubes altas; máximas en ligero ascenso; y viento variable principalmente del norte, flojo en general.

.-ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado; mínimas en descenso en el valle del Ebro y en ascenso en el resto; y viento flojo variable, con intervalos de sureste moderado en el bajo Ebro a últimas horas.

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.-CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas con cambios ligeros; viento flojo variable, a mediodía del sur, con intervalos moderados vespertinos.

.-EXTREMADURA: intervalos de nubes altas; descenso de las máximas en tercio norte; y viento flojo variable.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado con alguna nube alta en la sierra que tenderá a intervalos nubosos matutinos en toda la comunidad; mínimas en ascenso en la sierra, más notable en el norte; y viento flojo variable.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con nubes altas; mínimas en ligero ascenso en zonas altas de Guadalajara, Cuenca y parte oriental de Ciudad Real, con ligeros descensos en interior de Toledo y sur de Ciudad Real; máximas en ascenso ligero en Toledo y en parte central de La Mancha; con viento flojo del este con algún intervalo del sureste.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado; máximas en descenso en Valencia; viento flojo variable, del sur y este a mediodía.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, salvo nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena; temperaturas con pocos cambios; y viento flojo variable, del este por la tarde, ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas hasta la tarde; temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero descenso; con viento flojo del este y noreste con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el área del Estrecho.

Temperaturas en ascenso o sin cambios; y viento flojo variable, con predominio de componente este, girando a oeste en vertiente atlántica por la tarde; levante de moderado a fuerte en la provincia de Cádiz.

.-CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, pero con intervalos de nubes bajas en el norte de islas montañosas de madrugada; en la provincia occidental, intervalos de nubes medias y altas por la tarde, con escasa probabilidad de chubascos con tormenta pero más posible en Las Cañadas del Teide.

Calima, más significativa en islas orientales y en medianías y zonas altas de las occidentales.

Temperaturas en ligero o moderado ascenso, pudiendo superar los 34 grados en mitad sur de Lanzarote, mitad sur y vertiente oeste de Fuerteventura, y en vertientes con orientación sur de Gran Canaria, con posibilidad de alcanzar 37 grados; mientras, en medianías del este y sur de Tenerife y La Gomera se esperan 30 grados y las mínimas podrían no bajar de 26 grados en zonas orientales.

Viento de flojo a moderado del noreste en zonas bajas, del este en medianías; con brisas en costas del suroeste de islas montañosas. EFE