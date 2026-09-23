Dos heridos en una explosión de un depósito de gas en un hotel de Peralada (Girona)

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Barcelona, 23 sep (EFE).- Una explosión en un depósito de gas en un hotel de Peralada (Girona) en la pasada madrugada ha causado dos heridos, uno de ellos crítico, que han sido evacuados a sendos centros sanitarios, han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Un hombre que ha quedado en estado crítico ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al hospital de Vall d'Hebron de Barcelona y otro hombre, en estado leve, ha sido llevado al hospital Trueta de Girona.

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Los Bomberos han sido avisados a las 2:18 horas de la explosión en el establecimiento hotelero, situado en una masía de planta baja más dos pisos del núcleo de Vilanova de la Muga, en el término de Peralada.

El edificio ha sufrido daños estructurales graves, al propagarse el fuego por diferentes estancias de la masía y colapsar varios de los muros exteriores.

Los bomberos han desplazado un total de nueve unidades, que han trabajado en la extinción del fuego con una autoescalera y el apoyo de drones para inspeccionar las zonas no accesibles.

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Los bomberos también han rescatado un perro que había quedado atrapado en el interior del edificio. EFE