Atendidas 71 personas por incendio en una residencia en L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

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(Actualiza la anterior con más información)

Madrid, 23 sep (EFE).- Setenta y una personas han sido atendidas y 11 de ellas hospitalizadas en estado menos grave por inhalación de humo en un incendio declarado este martes por la noche en la primera planta de una residencia de cuatro alturas situada en la calle Llenora, en la localidad barcelonesa de L'Ametlla del Vallès.

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El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña (SEM) ha informado, a través de un mensaje publicado en X, de que cuatro personas han sido trasladas al Hospital de Granollers, otras cuatro al de Mollet y tres más al de Sant Celoni, todos en la provincia de Barcelona.

Esta misma fuente ha precisado que, tras realizar las valoraciones pertinentes, 60 personas han resultado afectadas de carácter leve, aunque no han necesitado traslado hospitalario.

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Por este incidente el SEM ha movilizado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos del SEM con los Bomberos de Cataluña.

Los Bomberos de Cataluña han informado en X de que han sido alertados del incendio sobre las 22:30 horas del martes y que, en un principio, han sido activados nueve vehículos, que fueron ampliados hasta un total de 13.

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El fuego ha afectado a varias habitaciones de la 1ª planta y, como medida preventiva, se han desalojado a todas las personas de esa planta y de la 2ª planta, de un total de 80 usuarios y seis trabajadores que había en la residencia.

El fuego ya ha sido extinguido y los bomberos trabajan para acabar de apagar puntos calientes y ventilar, puesto que la 2ª planta también ha quedado afectada por humo, han añadido en X.

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La mayoría de residentes han sido, en un primer momento, evacuados de la 1ª y 2ª planta y trasladados a una zona segura y libre de humos situada en la planta baja de la misma residencia, mientras que en la 3ª planta ha llegado algo de humo, aunque la situación ha sido controlada y los usuarios han quedado confinados en las habitaciones.

Finalmente, han informado Bomberos de Cataluña, de la primera planta han quedado confinadas ocho personas, de la 2ª algunos de ellos y de la 3ª todos los residentes.

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Los bomberos han repasado los puntos calientes, ventilado las instalaciones y revisado las habitaciones de todas las plantas.

De los 13 vehículos que han intervenidos, siete son camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros.

Por este suceso, Protección Civil, además, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT). EFE