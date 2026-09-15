El Congreso vota mañana una ley de Vox para incluir la lucha contra la inmigración ilegal en las misiones del Ejército

05/09/2026 Varios vehículos militares, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado, consultada por Europa Press. En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El Pleno del Congreso debate y vota este martes una proposición de ley de Vox que plantea una reforma de la Ley Orgánica de Defensa Nacional para incluir la lucha contra la inmigración ilegal entre las misiones de las Fuerzas Armadas, alegando que este fenómeno acarrea "implicaciones para la política de seguridad".

En el texto, recogido por Europa Press, los de Santiago Abascal recuerdan que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 advierte de que España, por su posición geoestratégica, "está especialmente expuesta a este desafío" y que la llegada de inmigrantes se incrementa.

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Asimismo, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 define los "flujos migratorios irregulares" como un desafío para la seguridad nacional, al tiempo que califica la gestión de estos como un "importante reto". Vox resalta también "los vínculos entre la inmigración ilegal y terrorismo".

CONFLICTOS ASIMÉTRICOS Y ZONA GRIS

El partido pone el foco en el aumento de los conflictos asimétricos y resalta que han favorecido el desarrollo de actuaciones híbridas en la zona gris por parte de los distintos agentes en el plano internacional. "El fin último de la inmigración ilegal masiva no es otro que perjudicar al Estado receptor", resalta Vox.

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El partido registró la iniciativa en 2023, pero está de actualidad por la crisis derivada de la entrada masiva de unos 72.000 inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta. El presidente, Pedro Sánchez, llegó a enmarcar este suceso como un "ataque híbrido". Vox sí menciona la "invasión" de más de 10.000 inmigrantes ilegales sufrida por Ceuta en el año 2021 desde Marruecos.

"Por todo ello, las Fuerzas Armadas, como elemento esencial de la defensa, deben participar de forma activa en la disuasión y posterior respuesta a las actuaciones que países terceros realizan contra España", indica Vox, que incide en que "es esencial la actualización del catálogo de misiones y operaciones en las que puede intervenir".

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Vox expone que las misiones de las Fuerzas Armadas que se contemplan en la Ley Orgánica de Defensa Nacional tienen como fin "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional" y, si se analiza el artículo 16 de esa norma, concreta los "tipos de operaciones" que realizarán las Fuerzas Armadas: "pueden conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión.

Entre estas misiones, Vox resalta "el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento.

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EVITAR LA UTILIZACIÓN DE ESTE FENÓMENO

Es en este apartado concreto en el que Vox quiere encuadrar la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de lucha contra la inmigración ilegal. "La inserción de este precepto permite otorgar cobertura legal a los componentes de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar ante esta amenaza para la seguridad de España, que compromete nuestra política interior y exterior, y que puede llegar a poner en riesgo nuestra integridad territorial", reza el texto.

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"De esta forma, se conseguiría evitar la utilización de un fenómeno trágico con la intención de doblegar la voluntad de España en favor de otros países", concluye Vox.

La formación ya pidió que buques de la Armada impidieran la llegada de pateras a las costas españolas, ante lo que el entonces Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) y hoy Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, recordó que la obligación "legal y moral" de un buque de guerra en caso de encontrar una embarcación en el mar sería el rescate de sus ocupantes.

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