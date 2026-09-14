Óscar López alerta de riesgos de IA, pero dice que España es "el número uno" en regulación

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Madrid, 14 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha alertado de los riesgos reales que acarrea la inteligencia artificial y de que la tecnología "se nos vaya de madre", pero ha insistido en que puede ser muy beneficiosa y en que España es "el número uno" en regulación del mundo.

López ha hecho estas reflexiones en el programa 'La Hora de la 1' de TVE, donde ha explicado que el Gobierno está impulsando la primera ley española de Inteligencia artificial, y ha sumado el Reglamento Europeo de IA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Carta Española de Derechos Digitales y el Observatorio de Derechos Digitales.

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"España está muy bien posicionada", ha aseverado el ministro, y ha defendido las oportunidades que esta tecnología va a tener en numerosos campos, como la biomedicina o la seguridad, pero ha insistido en la importancia de hacerlo dentro de un marco estricto regulatorio y en que el Gobierno ha implementado ya varias herramientas basadas en IA que están contribuyendo a mejorar muchos de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno ha citado la herramienta 'Alia' para fomentar el uso del castellano y de las lenguas cooficiales en España en el desarrollo y el despliegue de la IA en el mundo, frente al predominio absoluto del inglés, o las inversiones "extras" que se están haciendo (de 1.100 millones de euros en el año 2025, ha dicho) para reforzar la ciberseguridad y reducir los riesgos.

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Óscar López ha manifestado que "no hay que temer a la innovación", y ha opinado que, como ocurrió con la energía nuclear hace años, podría ser necesario un acuerdo internacional de 'no proliferación' para frenar los riesgos de la IA, tal y como están planteando algunos de los principales responsables de las empresas más punteras del sector.

Sobre la polémica que está generando el despliegue de los centros de datos en muchos lugares del mundo, el ministro ha constatado el interés de muchas empresas por construirlos en España, debido al bajo precio de la energía ya que el país tiene "la mejor conectividad del mundo", pero ha insistido en que deben asegurar la sostenibilidad ambiental y la "soberanía digital" española y europea.

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Preguntado por las redes sociales y por la posibilidad de fijar por ley una 'mayoría de edad' para acceder a ellas, el ministro ha observado que algunos informes revelan que los niños pasan hasta 6 horas al día delante de las pantallas y se están revelando problemas psicológicos o físicos (déficit de sueño), por lo que ha destacado el interés por impulsar la regulación y por limitar el acceso.

López ha defendido la herramienta que ha impulsado el Gobierno, en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para verificar la edad de los menores, y ha defendido que por debajo de los 13 años el acceso sea "cero" y por encima de esa edad se asegure que las redes no introducen patrones adictivos, limitan el 'scroll infinito' y son seguras "por diseño". EFE

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