Espana agencias

Óscar López alerta de riesgos de IA, pero dice que España es "el número uno" en regulación

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha alertado de los riesgos reales que acarrea la inteligencia artificial y de que la tecnología "se nos vaya de madre", pero ha insistido en que puede ser muy beneficiosa y en que España es "el número uno" en regulación del mundo.

López ha hecho estas reflexiones en el programa 'La Hora de la 1' de TVE, donde ha explicado que el Gobierno está impulsando la primera ley española de Inteligencia artificial, y ha sumado el Reglamento Europeo de IA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Carta Española de Derechos Digitales y el Observatorio de Derechos Digitales.

PUBLICIDAD

"España está muy bien posicionada", ha aseverado el ministro, y ha defendido las oportunidades que esta tecnología va a tener en numerosos campos, como la biomedicina o la seguridad, pero ha insistido en la importancia de hacerlo dentro de un marco estricto regulatorio y en que el Gobierno ha implementado ya varias herramientas basadas en IA que están contribuyendo a mejorar muchos de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno ha citado la herramienta 'Alia' para fomentar el uso del castellano y de las lenguas cooficiales en España en el desarrollo y el despliegue de la IA en el mundo, frente al predominio absoluto del inglés, o las inversiones "extras" que se están haciendo (de 1.100 millones de euros en el año 2025, ha dicho) para reforzar la ciberseguridad y reducir los riesgos.

PUBLICIDAD

Óscar López ha manifestado que "no hay que temer a la innovación", y ha opinado que, como ocurrió con la energía nuclear hace años, podría ser necesario un acuerdo internacional de 'no proliferación' para frenar los riesgos de la IA, tal y como están planteando algunos de los principales responsables de las empresas más punteras del sector.

Sobre la polémica que está generando el despliegue de los centros de datos en muchos lugares del mundo, el ministro ha constatado el interés de muchas empresas por construirlos en España, debido al bajo precio de la energía ya que el país tiene "la mejor conectividad del mundo", pero ha insistido en que deben asegurar la sostenibilidad ambiental y la "soberanía digital" española y europea.

Preguntado por las redes sociales y por la posibilidad de fijar por ley una 'mayoría de edad' para acceder a ellas, el ministro ha observado que algunos informes revelan que los niños pasan hasta 6 horas al día delante de las pantallas y se están revelando problemas psicológicos o físicos (déficit de sueño), por lo que ha destacado el interés por impulsar la regulación y por limitar el acceso.

López ha defendido la herramienta que ha impulsado el Gobierno, en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para verificar la edad de los menores, y ha defendido que por debajo de los 13 años el acceso sea "cero" y por encima de esa edad se asegure que las redes no introducen patrones adictivos, limitan el 'scroll infinito' y son seguras "por diseño". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Una vez se abra juicio oral, serán nueve ciudadanos quienes decidan su inocencia o culpabilidad. Dos años después, toca ahora renovar su composición

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La empresa Palma Night Life sostenía que contaba con una licencia de “bar con música”, equivalente a un café concierto, desde el 29 de octubre de 2003

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México

La joven tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según las primeras informaciones, fue asaltada

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

ECONOMÍA

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania