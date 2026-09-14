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Madrid, 14 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre durante la que se reunirá con el rey y con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La visita, en la que el jefe del Estado francés estará acompañado por su esposa, Brigitte Macron, ha sido anunciada oficialmente este lunes por Presidencia del Gobierno.

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El viaje de Macron a España se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.

En el marco del programa previsto, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor, y Macron será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa el día 30.

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El comunicado de Presidencia del Gobierno subraya que esta visita se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos. EFE