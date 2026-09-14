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Llegan a Hornachos los acusados de matar a Francisca Cadenas para reconstrucción crimen

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Hornachos (Badajoz), 14 sep (EFE).- Los dos hermanos detenidos acusados de matar a Francisca Cadenas, Julián y Manuel González, han llegado pasadas las 9:30 horas de este lunes al Hornachos (Badajoz) para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

Los detenidos han sido recibidos con gritos de “asesinos” e “hijos de puta” por parte de algunos vecinos, que han cargado contra el furgón de la Guardia Civil visiblemente emocionados y también han insultado a los abogados defensores, a quienes han llamado "cobardes" y "sinvergüenzas".

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Los dos hombres han sido trasladados desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional a tenor de las diligencias abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

Además de la reconstrucción del crimen, está prevista la grabación del recorrido que realizó José Antonio, el hijo menor de Francisca, la noche de la desaparición; una inspección en la vivienda de los dos hermanos y el desarrollo de los itinerarios que ambos realizaron en el día de los hechos tanto antes como después del crimen.

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Las nuevas actuaciones judiciales en Hornachos se llevan a cabo seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, en el suelo del patio de la vivienda de los hermanos acusados del crimen, vecinos de la víctima. EFE.

Apg/jd/jlg

(Foto) (Vídeo)

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