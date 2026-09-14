Espana agencias

Irene Montero defiende que las primarias abiertas es la salida al "bucle eterno" de cómo armar la unidad de la izquierda

12/09/2026 (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa, trabajo' organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
12/09/2026 (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa, trabajo' organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
Guardar

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que aspira a conformar una candidatura que represente a todo el espacio alternativo al PSOE y ha defendido que las primarias abiertas para elegir el referente electoral es el método para salir del "bucle eterno" de la discusión de los partidos sobre cómo se articula la unidad de la izquierda.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Montero ha asegurado que la única forma de sacar a la izquierda alternativa del 'impass' en el que se encuentra es que la "gente tome la palabra", sin que eso implique una posición de "antipartidos".

PUBLICIDAD

La exministra lanzó el pasado sábado la propuesta de primarias abiertas, en las que puede participar y presentarse cualquier persona ajena a Podemos, durante un acto para oficializar que aspira a ser candidata a los próximos comicios generales.

Con ello, tomaba la delantera al plantear una metodología para dirimir fuerzas en la izquierda y metía presión a los partidos de Sumar, que aún carecen de candidato para los futuros comicios generales de 2027.

PUBLICIDAD

Y lo hacía con una demanda que ya reclamó Podemos ante sus tensiones con Sumar para elaborar la candidatura a las pasadas elecciones generales de 2023.

De esta forma, Irene Montero anima a conformar unas "grandes primarias" como salida para tratar de armar una confluencia que represente al electorado que está insatisfecho con la incapacidad del Gobierno de bajar los precios y que es consciente de que el sistema actual económico no funciona.

CON LAS PRIMARIAS TENEMOS MÁS GARANTÍAS DE ACERTAR

Cuestionada sobre si este movimiento implica que va a ser la candidata de Podemos, la eurodiputada ha respondido que su voluntad no es limitarse solo a su formación y levantar una candidatura que "represente a toda la izquierda". Es más, ha agregado que aspira a que le elijan como candidata "no solamente la gente de Podemos".

Montero ha lamentado que los partidos llevan cuatro, cino o seis años discutiendo como se tiene que organizar el espacio a la izquierda del PSOE y se tiene que salir ya de esa espiral, para salir a captar con un proceso participativo a la gente que "no le ve salida a las cosas pero que sabe que es urgente que haya ciertos cambios y que tiene la confianza de que la política puede servir para volver a lo básico", en alusión a la mejora de las condiciones materiales básica.

"Si hacemos unas primarias en las que pueda participar todo el mundo y a las que se pueda presentar todo el mundo creo que tenemos más garantías de acertar y de hacer las cosas bien y de salir un poco de ese bucle eterno", ha declarado para insistir en que estas primarias pueden movilizar a la izquierda alternativa. "Me parece que es la mejor garantía de éxito", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Una vez se abra juicio oral, serán nueve ciudadanos quienes decidan su inocencia o culpabilidad. Dos años después, toca ahora renovar su composición

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La empresa Palma Night Life sostenía que contaba con una licencia de “bar con música”, equivalente a un café concierto, desde el 29 de octubre de 2003

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México

La joven tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según las primeras informaciones, fue asaltada

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Pablo Casado soñó con volar en los Falcon como presidente... ahora podría gestionar sus reparaciones por 80,5 millones a través de su fondo de defensa Hyperion

ECONOMÍA

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania