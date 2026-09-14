Irene Montero defiende que las primarias abiertas es la salida al "bucle eterno" de cómo armar la unidad de la izquierda

12/09/2026 (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa, trabajo' organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

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La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que aspira a conformar una candidatura que represente a todo el espacio alternativo al PSOE y ha defendido que las primarias abiertas para elegir el referente electoral es el método para salir del "bucle eterno" de la discusión de los partidos sobre cómo se articula la unidad de la izquierda.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Montero ha asegurado que la única forma de sacar a la izquierda alternativa del 'impass' en el que se encuentra es que la "gente tome la palabra", sin que eso implique una posición de "antipartidos".

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La exministra lanzó el pasado sábado la propuesta de primarias abiertas, en las que puede participar y presentarse cualquier persona ajena a Podemos, durante un acto para oficializar que aspira a ser candidata a los próximos comicios generales.

Con ello, tomaba la delantera al plantear una metodología para dirimir fuerzas en la izquierda y metía presión a los partidos de Sumar, que aún carecen de candidato para los futuros comicios generales de 2027.

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Y lo hacía con una demanda que ya reclamó Podemos ante sus tensiones con Sumar para elaborar la candidatura a las pasadas elecciones generales de 2023.

De esta forma, Irene Montero anima a conformar unas "grandes primarias" como salida para tratar de armar una confluencia que represente al electorado que está insatisfecho con la incapacidad del Gobierno de bajar los precios y que es consciente de que el sistema actual económico no funciona.

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CON LAS PRIMARIAS TENEMOS MÁS GARANTÍAS DE ACERTAR

Cuestionada sobre si este movimiento implica que va a ser la candidata de Podemos, la eurodiputada ha respondido que su voluntad no es limitarse solo a su formación y levantar una candidatura que "represente a toda la izquierda". Es más, ha agregado que aspira a que le elijan como candidata "no solamente la gente de Podemos".

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Montero ha lamentado que los partidos llevan cuatro, cino o seis años discutiendo como se tiene que organizar el espacio a la izquierda del PSOE y se tiene que salir ya de esa espiral, para salir a captar con un proceso participativo a la gente que "no le ve salida a las cosas pero que sabe que es urgente que haya ciertos cambios y que tiene la confianza de que la política puede servir para volver a lo básico", en alusión a la mejora de las condiciones materiales básica.

"Si hacemos unas primarias en las que pueda participar todo el mundo y a las que se pueda presentar todo el mundo creo que tenemos más garantías de acertar y de hacer las cosas bien y de salir un poco de ese bucle eterno", ha declarado para insistir en que estas primarias pueden movilizar a la izquierda alternativa. "Me parece que es la mejor garantía de éxito", ha zanjado.

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