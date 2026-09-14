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Chacarra y Ayora se estrenan en una concentración del equipo europeo de la Ryder Cup

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Redacción deportes, 14 sep (EFE).- Los jugadores españoles Eugenio Chacarra y Ángel Ayora participan este lunes en la concentración que el capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, el inglés Luke Donald, ha organizado en Adare Menor (Irlanda) para ir preparando la competición bienal contra Estados Unidos, que se disputará en este campo en septiembre de 2027.

Chacarra y Ayora son, junto con el inglés Alex Fitzpatrick y el noruego Kristoffer Reitan, los jugadores novatos convocados por primera vez por Donald junto con los que ganaron a Estados Unidos la Ryder Cup el pasado año en Nueva York, entre ellos, el también español Jon Rahm.

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El madrileño y el malagueño participaron en el Abierto de Irlanda que finalizó ayer, domingo, en Doonbeg y de ahí se desplazaron a Adare Manor, en el condado de Limerick, para estar hoy en la jornada de convivencia, que incluye una ronda de prácticas de 18 hoyos en el campo donde se disputará el enfrentamiento contra EE. UU.

Donald dio a conocer la invitación a Chacarra y Ayora la pasada semana en la víspera del torneo irlandés, en el que también participó el capitán, quien tiene el reto de ser el primero en lograr tres victorias consecutivas con Europa coincidiendo con el centenario del torneo.

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Chacarra, de 26 años y número 58 del mundo, se ha consolidado como una de las figuras emergentes del golf europeo con dos triunfos esta temporada en el DP World Tour, en Países Bajos e Italia, y el tercer puesto en el ránking del circuito, conocido como ‘Race to Dubai’), con lo que tiene casi matemáticamente asegurada una tarjeta para el PGA Tour el próximo año.

Ayora, de 21 años y número 18 en la clasificación de la orden de mérito europea, es otra de las perlas del golf español, aunque aún no ha estrenado su palmarés en el circuito.

Como prueba del interés que suscitan los dos españoles, Chacarra jugó las dos primeras rondas en Doonbeg junto con el veterano irlandés Padraig Harrington, uno de los vicecapitanes de Donald.

Desde Adare Manor, la mayoría de los concentrados viajará a Wentworth, en la periferia de Londres, donde este jueves comienza el torneo el campeonato BMW PGA, uno de los más importantes del DP World Tour del curso.

Al equipo europeo de la próxima Ryder Cup acceden los seis mejores en la clasificación específica que se puso en marcha a finales de agosto y otros seis jugadores invitados por Donald, que se conocerán el 30 de agosto de 2027. EFE

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