Calma antes de la tempestad

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Santiago Aparicio

Madrid, 14 sep (EFE).- En medio de la semana, en pleno maratón competitivo, irrumpe el martes, el miércoles y el jueves la sexta fecha, una sesión aparentemente de transición para los aspirantes antes de que el próximo domingo se dispute el derbi de Madrid, entre Atlético y Real, que puede definir parte del futuro.

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Tal y como está la situación, infalible e intratable el Barcelona, tanto el conjunto de Diego Pablo Simeone como el de Jose Mourinho están exigidos. El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Osasuna. El Real visita al Elche. Uno y otro pretenden ganar sus compromisos antes del pulso del Metropolitano, el domingo, en la última jornada antes del parón por las selecciones.

Y es que el derbi no va a decidir el campeón pero, dadas las escasas concesiones del Barcelona, puede delatar al que no va a ganar la competición. O quién va a quedar muy descolgado. El conjunto de Hansi Flick, que cuenta sus partidos por victorias y por goleadas, recibe al Racing. Contempla con sosiego cómo sus adversarios decaen.

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La Real Sociedad y el Celta ya cumplieron tiempo atrás con esta sexta jornada. Inician la Liga Europa este jueves, por lo que adelantaron la fecha y terminaron con empate a un gol, el pasado 3 de septiembre, en el duelo entre ambos.

El Real Madrid, convincente como local, aspira a recuperar en Elche su consistencia como visitante. Tras perder en su última salida, en el campo del Betis, juega el martes ante el cuadro de Martín Anselmi, que se dio una alegría el sábado tras empatar en San Mamés. "Este es el camino. Jugando así el equipo va a ser un rival muy duro", advirtió el preparador argentino.

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El Elche aún no ha logrado la victoria en lo que va de curso. Lleva dos empates, el último el de Bilbao, y tres derrotas. Es penúltimo. Sólo el Valencia está peor. Llega el Real Madrid, que goleó al Rayo y que no puede dejarse más puntos. Está a tres del Barcelona y el domingo visita el Metropolitano. En el curso pasado, el cuadro levantino consiguió empatar.

El Atlético no termina de encontrar la estabilidad. Cuando parecía haber dejado atrás la crisis abierta con Julián Alvarez los resultados le dan la espalda y asoman las lesiones. Pablo Barrios es baja. Y el argentino, que no jugó en San Sebastián, es duda. El plantel de Diego Pablo Simeone no puede dejarse más puntos. Derrotado en San Mamés, salió airoso y reforzado de su visita a Anoeta afronta como clave cada compromiso. Tiene a tiro, a dos puntos, al Real Madrid. A cinco está el Barcelona.

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El Barcelona espera tranquilo. Uno de los dos invictos de la competición -junto con el Dépor- y con pleno de partidos ganados, vuelve al Camp Nou y espera al Racing, un recién ascendido que ha tomado aire con el triunfo frente al Alavés. Lleva dos partidos ganados en los últimos tres encuentros el combinado de José Alberto López, sostenido por la inspiración y la puntería del marroquí Yasir Zabiri.

El Barcelona es líder con tres puntos de renta sobre el Real Madrid y puede ir al parón con una ventaja mayor porque el conjunto blanco y el Atlético se ven las caras el domingo. El líder logró una laboriosa victoria ante el Levante que corrió peligro durante unos minutos.

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“Tenemos muchos partidos en este tramo inicial y todavía no estamos en nuestra mejor versión, lo que hace que los partidos sean más complicados. Haber sobrevivido al partido con el Levante es un aviso de que tenemos que mejorar", reconoce Flick que se sostiene en la mejor versión de Lamine Yamal, ya con seis goles igual que Raphinha.

Colista, ya con Carlos Corberán cesado tras la derrota encajada en Sevilla, el Valencia, con Óscar Sánchez como preparador provisional en el banquillo, inicia una nueva etapa. Cuatro derrotas seguidas lleva el conjunto valenciano. Un solo punto en la clasificación. Inicia su nuevo recorrido en Vitoria, frente un Alavés agrandado a pesar de la derrota encajada en la pasada fecha, contra el Racing, la primera de la temporada.

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Aun así, el Alavés es tercero en la tabla a la espera del choque entre el Betis y el Villarreal que cerrará la quinta jornada. En cualquier caso, el Valencia necesita despegar. Arañar puntos de donde sea.

Villarreal, con un partido pendiente, el Elche y el Valencia componen la terna actual que mira hacia segunda mientras el Málaga, cuarto por la cola, marca la salvación. El cuadro andaluz, otro recién ascendido, aún no conoce la victoria tampoco. Lleva tres empates, el último en Vigo, contra el Celta, que tampoco ha ganado y el jueves espera al 'submarino amarillo' de Íñigo Pérez, que todavía no ha despertado. Será el de La Rosaleda el choque que cierre esta sexta jornada.

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Antes, el martes, el Rayo, otra vez en el exilio, fuera de Vallecas, recibe al Espanyol. Otra vez en Butarque, otra vez en Leganés. Sólo una victoria en cinco partidos, lejos del nivel del pasado curso. Dio una buena imagen ante el Real Madrid, en el Bernabéu, a pesar de la goleada. Y tiene menos puntos de los que ha merecido en un arranque de curso plagado de contratiempos. El Espanyol, sin embargo, ha mejorado. Ganar al Osasuna en Pamplona le ha dado aire y está al borde de puestos europeos.

El sueño del Deportivo vuelve a Riazor y tras empatar Getafe, con Pierre Emerick Aubameyang al alza e invicto en lo que va de curso, recibe al Sevilla que saborea un arranque de temporada impensable. A excepción del revés encajado contra el Atlético de Madrid, su única derrota hasta ahora, todo han sido buenas noticias para el equipo de Luis García Plaza, que es cuarto, con tres partidos ganados, que calibra la euforia del Sevilla antes de recibir al Barcelona el sábado próximo.

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El Levante dio una buena imagen a pesar de perder en su campo contra el Barcelona. No bajó los brazos y se situó a un solo gol del líder. Ahora, instalado en el ecuador de la tabla, recibe al Athletic que lleva tres partidos sin perder aunque el empate contra el Elche emborronó su buena línea, cuando ganó al Atleti y al Celta.

El partido entre el Betis, que ha ganado tres de los cuatro partidos que ha jugado, incluido el que le midió al Real Madrid, y el Getafe, que ha mostrado dificultades en su puesta en marcha, completa la fecha, la penúltima antes del parón.

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-- Programa de la sexta jornada

.- Martes 15 septiembre

19.00 (17.00 GMT): Rayo Vallecano - Espanyol

20.00 (18.00 GMT): Alavés - Valencia

21.30 (19.30 GMT): Elche - Real Madrid

.- Miércoles 16 septiembre

19.00 (17.00 GMT): Atlético Madrid - Osasuna

19.00 (17.00 GMT): Deportivo - Sevilla

21.30 (19.30 GMT): Barcelona - Racing

21.30 (19.30 GMT): Levante - Athletic

.- Jueves 17 septiembre

19.00 (17.00 GMT): Betis - Getafe

21.30 (19.30 GMT): Málaga - Villarreal

.- Jueves 3 septiembre

Real Sociedad 0 - Celta 0. EFE