El uruguayo Federico Viñas marca en la goleada de Toluca al Atlas de Hernán Crespo

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Toluca (México), 12 sep (EFE).- El uruguayo Fede Viñas, exdelantero del Real Oviedo, anotó un gol este sábado en la goleada por 5-2 de Toluca sobre Atlas del argentino Hernán Crespo en la octava jornada del torneo Apertura mexicano.

Además de Viñas anotaron Alexis Vega, Jesús Angulo, el portugués Paulinho y Jorge Rodríguez en propia meta, mientras que por Atlas marcaron el argentino Florian Monzón y el caboverdiano Duk.

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Con la victoria, los Diablos Rojos llegaron a 16 puntos, con lo que igualaron en la cima al América, que más tarde visitará al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca. El Atlas es séptimo con 13.

Toluca se adelantó con un penalti ejecutado por Alexis Vega que dejó sin margen al portero colombiano Camilo Vargas.

El partido fue interrumpido en el segundo tiempo durante más de 30 minutos por una tormenta eléctrica.

Además del partido entre Cruz Azul y América, la programación del sábado cerrará con el choque entre Monterrey y Tigres. EFE

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