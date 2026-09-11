James Rodríguez regresa al fútbol colombiano para vestir los colores de Atlético Nacional

Guardar

Bogotá, 10 sep (EFE).- James Rodríguez regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, anunció este jueves el club antioqueño, en uno de los fichajes de mayor impacto del campeonato local, con lo que el centrocampista, de 35 años, volverá tras más de una década en el exterior.

"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto verdolaga en su cuenta oficial de Instagram, donde acompañó el anuncio con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

PUBLICIDAD

Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El centrocampista alcanzó su mayor reconocimiento internacional en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido un memorable gol de volea ante Uruguay que recibió el Premio Puskás de la FIFA. EFE

PUBLICIDAD