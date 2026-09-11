Espana agencias

Este viernes, tiempo estable en la Península y Baleares con un ascenso de las temperaturas

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- El viernes vuelve el tiempo estable a la Península y Baleares, con temperaturas en ascenso, salvo en el Cantábrico y el tercio sur peninsular donde se registrarán pocos cambios, y nubosidad que dejará alguna lluvia débil y ocasional en el área del Estrecho.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la aproximación de altas presiones desde el oeste dejará en la Península y Baleares cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos tendiendo a despejar en el norte de Galicia y área cantábrica por la presencia de un frente poco activo.

PUBLICIDAD

Asimismo se registrarán intervalos de nubosidad baja matinal en el alto Ebro, regiones mediterráneas e interiores del cuadrante sureste, con probables bancos de niebla matinales dispersos e igualmente una tendencia a despejar.

La nubosidad baja será algo más persistente en el área del Estrecho, con probabilidad de dejar alguna lluvia débil y ocasional.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones débiles que tenderán a cesar con apertura de claros; en el resto de islas estará poco nuboso en general; con descenso de temperaturas y viento con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, con excepción del Cantábrico y la mayor parte del tercio sur peninsular donde habrá pocos cambios. Se podrán superar localmente los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Aún se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos.

Las mínimas subirán en la mitad norte peninsular, exceptuando Ebro y Cantábrico oriental que registrarán pocos cambios. Tampoco se esperan cambios o incluso con algún descenso local en la mitad sur y Baleares.

Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho. El viento será moderado del norte en Ampurdán y litoral de Galicia. Habrá viento flojo en el resto, con intervalos moderados en otras zonas de litoral, Ebro y meseta Norte.

- GALICIA: cielo poco nuboso, con nubes bajas que tienden a despejarse, acompañadas de brumas y alguna niebla dispersa en zonas bajas de Lugo. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso o con pocos cambios. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento flojo que arrecia a moderado.

- ASTURIAS: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales dispersas, y vespertinas en la cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en el litoral; máximas sin cambios. Viento flojo variable en el interior, en el litoral viento flojo que arrecia por la tarde.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas abundantes. Temperaturas mínimas en ascenso en Cantabria de Ebro y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y vespertinas que podrán ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas en las sierras del interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y algunos bancos de niebla en el nordeste. Temperaturas en ascenso ligero a moderado, excepto en el norte. Viento variable, flojo, con algún intervalo de moderado en el este y nordeste.

- NAVARRA: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y vespertinas en el tercio septentrional que no se descarta que vayan acompañadas de brumas y nieblas dispersas en las zonas elevadas del noroeste.

Temperaturas mínimas en ligero descenso al sur y sin cambios al norte; máximas en ligero ascenso salvo en las sierras y zonas elevadas del oeste donde no se esperan cambios. Viento flojo que arrecia al sur de la Ribera del Ebro donde se establece el cierzo.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes bajas y algún banco de niebla en la Rioja Alta. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable, flojo, con algún intervalo de moderado en la Rioja Baja.

- ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas en el valle del Turia. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo o de dirección variable, aumentará a moderado en el valle del Ebro.

- CATALUÑA: cielo nuboso en Barcelona que irá despejando y poco nuboso en el resto, con aumento de intervalos nubosos en el prelitoral de Girona. Baja probabilidad de algún chubasco aislado en el litoral de Barcelona.

Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de dirección variable y brisas de valle en el Pirineo; aumentará a moderado en el litoral central y sur.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin grandes cambios; máximas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en la sierra; máximas en ascenso, ligero en la sierra. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y probabilidad de alguna niebla en sur de Cuenca y Albacete. Cielos despejados, a excepción de intervalos de nubes bajas en las Manchas. Temperaturas mínimas en descenso ligero o en ascenso; máximas en ascenso. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Alicante y poco nuboso en el resto, tendiendo a poco nuboso en general. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales y dispersas. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con alguna nube de evolución diurna. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales en la vertiente mediterránea. Temperaturas con cambios ligeros.

Vientos flojos variables. Levante de moderado a fuerte en el área del Estrecho, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales e intervalos nubosos. En el resto de vertientes, intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvia débil o poco nuboso.

En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso, salvo intervalos en el norte y oeste. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en el caso de las máximas en el interior de las islas montañosas.

Viento moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de septiembre

El padre de la única víctima española que murió embarazada en los atentados del 11-S, sobre su dificultad para perdonar a los autores: “Me conformo con no odiarlos”

Silvia San Pio y su marido, John Resta, se encontraban en el piso 92 de la Torre Norte en el momento del atentado

El padre de la única víctima española que murió embarazada en los atentados del 11-S, sobre su dificultad para perdonar a los autores: “Me conformo con no odiarlos”

Tania Head, la mujer de Barcelona que se hizo pasar por una superviviente del 11-S: llegó a presidir la asociación de victimas de los atentados

La catalana Alicia Esteve engañó al mundo durante años con un relato falso sobre su experiencia en los atentados de las Torres Gemelas

Tania Head, la mujer de Barcelona que se hizo pasar por una superviviente del 11-S: llegó a presidir la asociación de victimas de los atentados

Se crio con el miedo a ETA y años más tarde fue víctima del mayor atentado terrorista de la historia en su primer día de trabajo: “Recuerdo el silencio tras el derrumbe de la segunda torre”

El 11-S todo cambió para EEUU y el mundo: José Ramón Jiménez trabajaba en el rascacielos número 7 del World Trade Center, la tercera torre que se derrumbó el 11 de septiembre de 2001

Se crio con el miedo a ETA y años más tarde fue víctima del mayor atentado terrorista de la historia en su primer día de trabajo: “Recuerdo el silencio tras el derrumbe de la segunda torre”

Bill McKibben, ambientalista y experto en energías renovables: “Si tardamos 40 años en abastecer el mundo con energía solar y eólica, será un mundo destruido. Tenemos que acelerar”

En una entrevista con ‘Infobae’, el autor de ‘Aquí llega el sol’ habla sobre la importancia de abandonar los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables

Bill McKibben, ambientalista y experto en energías renovables: “Si tardamos 40 años en abastecer el mundo con energía solar y eólica, será un mundo destruido. Tenemos que acelerar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores mantiene empleados en sus consulados encadenando contratos temporales desde hace 30 años: Hay 100 casos que superan el límite legal

Exteriores mantiene empleados en sus consulados encadenando contratos temporales desde hace 30 años: Hay 100 casos que superan el límite legal

Obras de emergencia en el Museo del Prado ante “el grave riesgo” para las personas: el arquitecto Rafael Moneo solucionó unas goteras con unas chapas que han provocado “alarma”

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

La Guardia Civil advierte de los imprescindibles para la ruta de montaña: “Planificar el itinerario para acabar con luz diurna no es una sugerencia”

ECONOMÍA

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions