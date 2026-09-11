Este viernes, tiempo estable en la Península y Baleares con un ascenso de las temperaturas

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Madrid, 11 sep (EFE).- El viernes vuelve el tiempo estable a la Península y Baleares, con temperaturas en ascenso, salvo en el Cantábrico y el tercio sur peninsular donde se registrarán pocos cambios, y nubosidad que dejará alguna lluvia débil y ocasional en el área del Estrecho.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la aproximación de altas presiones desde el oeste dejará en la Península y Baleares cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos tendiendo a despejar en el norte de Galicia y área cantábrica por la presencia de un frente poco activo.

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Asimismo se registrarán intervalos de nubosidad baja matinal en el alto Ebro, regiones mediterráneas e interiores del cuadrante sureste, con probables bancos de niebla matinales dispersos e igualmente una tendencia a despejar.

La nubosidad baja será algo más persistente en el área del Estrecho, con probabilidad de dejar alguna lluvia débil y ocasional.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones débiles que tenderán a cesar con apertura de claros; en el resto de islas estará poco nuboso en general; con descenso de temperaturas y viento con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

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Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, con excepción del Cantábrico y la mayor parte del tercio sur peninsular donde habrá pocos cambios. Se podrán superar localmente los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Aún se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos del litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir y de los archipiélagos.

Las mínimas subirán en la mitad norte peninsular, exceptuando Ebro y Cantábrico oriental que registrarán pocos cambios. Tampoco se esperan cambios o incluso con algún descenso local en la mitad sur y Baleares.

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Soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho. El viento será moderado del norte en Ampurdán y litoral de Galicia. Habrá viento flojo en el resto, con intervalos moderados en otras zonas de litoral, Ebro y meseta Norte.

- GALICIA: cielo poco nuboso, con nubes bajas que tienden a despejarse, acompañadas de brumas y alguna niebla dispersa en zonas bajas de Lugo. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso o con pocos cambios. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento flojo que arrecia a moderado.

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- ASTURIAS: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales dispersas, y vespertinas en la cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en el litoral; máximas sin cambios. Viento flojo variable en el interior, en el litoral viento flojo que arrecia por la tarde.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas abundantes. Temperaturas mínimas en ascenso en Cantabria de Ebro y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo.

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- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y vespertinas que podrán ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas en las sierras del interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y algunos bancos de niebla en el nordeste. Temperaturas en ascenso ligero a moderado, excepto en el norte. Viento variable, flojo, con algún intervalo de moderado en el este y nordeste.

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- NAVARRA: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y vespertinas en el tercio septentrional que no se descarta que vayan acompañadas de brumas y nieblas dispersas en las zonas elevadas del noroeste.

Temperaturas mínimas en ligero descenso al sur y sin cambios al norte; máximas en ligero ascenso salvo en las sierras y zonas elevadas del oeste donde no se esperan cambios. Viento flojo que arrecia al sur de la Ribera del Ebro donde se establece el cierzo.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes bajas y algún banco de niebla en la Rioja Alta. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable, flojo, con algún intervalo de moderado en la Rioja Baja.

- ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas en el valle del Turia. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo o de dirección variable, aumentará a moderado en el valle del Ebro.

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- CATALUÑA: cielo nuboso en Barcelona que irá despejando y poco nuboso en el resto, con aumento de intervalos nubosos en el prelitoral de Girona. Baja probabilidad de algún chubasco aislado en el litoral de Barcelona.

Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de dirección variable y brisas de valle en el Pirineo; aumentará a moderado en el litoral central y sur.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin grandes cambios; máximas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en la sierra; máximas en ascenso, ligero en la sierra. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y probabilidad de alguna niebla en sur de Cuenca y Albacete. Cielos despejados, a excepción de intervalos de nubes bajas en las Manchas. Temperaturas mínimas en descenso ligero o en ascenso; máximas en ascenso. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Alicante y poco nuboso en el resto, tendiendo a poco nuboso en general. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales y dispersas. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con alguna nube de evolución diurna. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas ocasionales en la vertiente mediterránea. Temperaturas con cambios ligeros.

Vientos flojos variables. Levante de moderado a fuerte en el área del Estrecho, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales e intervalos nubosos. En el resto de vertientes, intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvia débil o poco nuboso.

En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso, salvo intervalos en el norte y oeste. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en el caso de las máximas en el interior de las islas montañosas.

Viento moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE