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El paraguayo Morales y el ecuatoriano Vite dan triunfo a Pumas sobre el León

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México, 10 sep (EFE).- El paraguayo Robert Morales y el ecuatoriano Pedro Vite anotaron este jueves en la victoria de Pumas UNAM 3-1 sobre el León en partido pendiente de la séptima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

El otro tanto local lo marcó el brasileño Juninho; José Alvarado anotó por el visitante.

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Con el resultado, Pumas llegó a 11 puntos para ubicarse en la séptima posición; León se quedó 10 en el noveno lugar.

En el primer tiempo los Pumas tuvieron mayor posesión de balón y llegada.

Al minuto 30, Uriel Antuna tuvo oportunidad para abrir el marcador en un mano a mano contra el guardameta Óscar García, pero se precipitó en su disparo que salió a un costado del poste izquierdo.

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Tres minutos después, Antuna volvió a encontrarse con un disparo franco a portería, pero envió el balón por encima del travesaño.

La insistencia felina dio resultado al minuto 44 gracias a un remate de cabeza de Juninho a primer poste que superó la estirada de García para el 1-0.

León intentó reaccionar con par de remates de Iván Moreno e Ismael Díaz, que llevaban rumbo de portería, pero el costarricense Keylor Navas impidió la caída de su marco con dos grandes atajadas.

En la segunda mitad, el León adelantó líneas en busca de la igualada.

Consiguió el 1-1 al minuto 53 en una servicio por derecha, que luego de un rebote remató de chilena José Alvarado para superar el lance de Navas.

Pumas reaccionó al 69 con un cabezazo dentro del área de Robert Morales para el 2-1 y selló el 3-1 al 87 con un disparo de larga distancia de Pedro Vite.

En la octava jornada del Apertura, los Pumas UNAM visitarán al Guadalajara el próximo domingo.

El León recibirá al San Luis el lunes.EFE

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