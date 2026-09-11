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0-3. El Club Olimpia va rumbo a las semifinales tras vencer de visita al Luis Ángel Firpo

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San Salvador, 10 sep (EFE).- El Club Olimpia hondureño venció la noche de este jueves de visita por 0-3 al Luis Ángel Firpo salvadoreño, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Con el marcador a su favor, el León del Olimpia prácticamente ha liquidado esta serie y va rumbo a las semifinales del torneo, a la espera del partido de vuelta como local.

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De local en San Salvador, el Firpo encaró los primeros minutos del partido con la posesión del balón y con llegadas a la meta de su rival, pero sin definición y en la medida que transcurrió el tiempo el Olimpia se familiarizó con el terreno y le bajó el ritmo a los Toros.

El Firpo fue superior en disparos a puerta, al cierre de la primera mitad del partido, con 8 intentos frente a los 6 del Olimpia, pero no consiguió el gol que le diera la ventaja para enfrentar el segundo tiempo.

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El León de Olimpia, que llegó a este encuentro como invicto en el torneo regional con cuatro victorias en la fase de grupo y nueve goles, no la pasó bien en el primer tiempo pero rugió en la segunda parte del juego.

En la segunda mitad la tónica de los Toros del Firpo fue la misma, tomando el control y generando la primera llegada en el tiempo complementario.

Sin embargo, al minuto 52 llegó el hondureño Jorge Álvarez para abrir el marcador tras un tiro libre.

Tan solo un minuto después, al 53, el también hondureño Yustin Arboleda fue el encargado de ampliar el marcador y poner el 0-2 a favor del Olimpia, dejando en aprietos al conjunto local.

Los dos goles del equipo visitante golpeó los ánimos del 11 de los Toros del Firpo, que pasó de buscar el gol para el descuento a defender su portería para evitar el tercer tanto de la noche.

No obstante, el tercer gol para el Olimpia llegó al minuto 85 por intermedio del uruguayo Nicolas Dibble, dejando al Firpo prácticamente sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

El equipo salvadoreño tiene la difícil batalla de tratar de remontar este marcador en el partido de vuelta, programado para el 17 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, Honduras.EFE

(foto)

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