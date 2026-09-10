Triplete del preparador argentino Óscar Anaya en la reapertura de Madrid

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Madrid, 10 sep (EFE).- El preparador argentino Óscar Anaya ha copado el protagonismo de la primera jornada de la temporada de otoño de Madrid con un triplete de victorias, con el 2 años debutante “Thunder Crown” y los areneros “Kokushoku” y “Marqués del Fuego”. La carrera principal de la tarde-noche, la preparatoria del Villamejor, fue para el imbatido “Hoy Ceno Contigo”.

“Thunder Crown” ha sido el ganador de la prueba inaugural, reservada a los potros de dos años y en 1.400 metros. Con Nicolás de Julián en la silla, dominó con mucha autoridad en un campo de catorce debutantes.

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“Maximum Scepticism” dominó de salida a meta en una carrera de 1.500 metros, con Jaime Gelabert, y suma su quinta victoria del año, la cuarta en el Hipódromo de La Zarzuela. Se acercó mucho al final el mejorado “Sky Rim”.

Dejó un buen cambio de ritmo “Hoy Ceno Contigo” para llevarse los 2.400 metros del Faramir, la preparatoria del Villamejor, la última gran carrera de 2026 para los ejemplares de tres años. El francés Alexandre Gavilán, contratado para la ocasión, trajo desde el fondo del lote al caballo del preparador Rubén Maroto para superar a poco del poste a “Time Tight” y “Armero”.

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Tras estas pruebas en la pista de hierba se disputaron tres carreras en la arena, que tuvieron sus vencedores en “Kokushoku”, con el portugués Ricardo Sousa en la silla, “Marqués del Fuero” (Jaime Gelabert) y “Marcus Atilius” (con el checo Václav Janácek).

La Quíntuple Plus, con estos desenlaces, queda compuesta por las mantillas: 8 – 2 – 9 – 4 – 5 – 6. En la Lototurf, el número ganador es el 4. EFE

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