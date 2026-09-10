Sevilla se pone 'El mundo por montera' para abrir la XXIV Bienal de Flamenco

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Sevilla, 10 sep (EFE).- Sevilla ha inaugurado este jueves su XXIV Bienal de Flamenco con un espectáculo coral que lleva por título 'El mundo por montera' y que, desde la plaza de toros de la capital hispalense, ha sido un homenaje al flamenco de ayer y de hoy con baterías, guitarras, percusión, saxos y voces.

El espectáculo, que ha comenzado pasadas las 21.30 horas, ha congregado sobre la arena del coso sevillano a José Mercé, José el de la Tomasa, Martirio, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Arcángel, La Tremendita, El Perrete, Ángeles Toledano y Manuel de la Tomasa en una noche que quería recordar los años de la ópera flamenca y de la llegada de este arte al gran público.

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'El mundo por montera', bajo la dirección de Andrés Martín y Luis Ybarra, ha planteado un diálogo entre diferentes generaciones del flamenco en un espectáculo que se ha diseñado para la plaza de toros y donde los tendidos de sol se han llenado de velas, extendiendo así el espacio escénico y rodenado a los artistas.

Durante casi dos horas y media, por el escenario han pasado las voces clásicas de José el de la Tomasa o José Mercé, acompañados solo de una guitarra y un foco, desnudos de artificio, así como apuestas más vanguardistas como el de Martirio, La Tremendita o El Perrete, que han dado un contrapunto a la propuesta.

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El espectáculo ha empezado con una "batalla de saxos", Manolo Franco a la guitarra y El Oruco y Abel Harana a las palmas desde el tendido 10, seguido de un homenaje a las Generación del 27, que el año próximo celebra su centenario con poesía que se ha hecho cante y que ha estado protagonizado por Ángeles Toledado, El Perrete y Manuel de la Tomasa a las voces, con Davide Arahal y Alfredo Lagos a la guitarra y con Daniel Suárez a la percusión.

Tras el tercer número, 'El cerco y la luna', baile de Patricia Guerrero y Eduardo Leal con saxos de Juan Jiménez y Alfonso Padilla y guitarras de José Luis Medina y Jesús Rodríguez, ha llegado el turno del Ballet Flamenco de Andalucía en recuerdo de la Llave de Oro a Manuel Vallejo y la publicación de la rumba Catalina.

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La Tremendita ha tomado el relevo con Manolo Franco a la guitarra mientras ella tocaba un bajo seguida de Arcángel, quien ha dado paso a una celebrada Martirio por el público sevillano, aplaudida al entrar y al salir de escena tras su homenaje a las óperas flamencas, los cuplés y las varietés.

José el de la Tomasa con David de Arahal ha seguido en el número por soleá con José Mercé cerrando el cuadro por seguirillas, dos de los artistas más aplaudidos por el público, que ha llenado la plaza de toros de Sevilla.

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Pero el espectáculo aún tenía una sorpresa: una "romería final" donde todos se han unido para cerrar el inicio del festival, para abrir la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla y a la que ha precedido un solo de castañuelas que el público a saludado con un aplauso cerrado, como también ha arropado un mínimo fallo de sonido que han salvado los artistas.

La primera noche de la Bienal, con casi todas las entradas vendidas de pista y de tendido, es el preludio de un festival que este mismo viernes sigue con el estreno del nuevo espectáculo de Sara Baras y que no acabará hasta el 3 de octubre, un mes en el que, como este jueves, Sevilla de pone al mundo por montera, pero a compás. EFE

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(Foto) (vídeo)