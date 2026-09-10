Espana agencias

Ronnie Wood salda, a medias, la deuda histórica de los Rolling Stones con Valladolid

Guardar

Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 10 sep (EFE).- La leyenda británica del rock, Ronnie Wood, sació casi por completo la sed de la ciudadanía vallisoletana, acumulada durante dos décadas desde aquella noche en que los Rolling Stones cancelaran el que iba a ser el primer concierto internacional de la ciudad. La voz del mítico guitarrista retumbó sobre una abarrotada Plaza Mayor con nostalgia: sonaron todos los grandes temas de sus satánicas majestades. Y más.

PUBLICIDAD

El bullicio expectante antecedió las primeras palabras de Wood sobre el escenario como en cualquier otro concierto. “¿Estáis listos para un poco de rock and roll?”, gritó el artista frente a la multitud emocionada.

El guitarrista empuñó con orgullo los grandes éxitos de toda su trayectoria, recogidos en el recopilatorio “Fearless: The Anthology 1965-2025”, la columna vertebral de su gira “Fearless European Tour”, frente a un público entregado de principio a fin.

PUBLICIDAD

Atrás ha quedado aquella anécdota que enfureció a sus mayores fans en 2006, cuando apenas unas horas del inicio del espectáculo anunciaron que el cantante, Mick Jagger, sufría un cuadro de afonía y los médicos desaconsejaban su actuación.

Los más mayores de plaza ya han tenido tiempo de perdonar a un grupo que convirtió la desobediencia y el desparpajo en moda y, los más jóvenes, que los había y muchos, disfrutaron de una voz y, sobre todo, una guitarra sin las que no se entiende el panorama musical de hoy.

Por si quedaran dudas, el histórico guitarrista británico subió además a la plaza de la mano de la irlandesa Imelda May, una de las voces más reconocidas del blues y el rock europeo, con quien ya ha compartido escenario en otras fechas de la gira.

El concierto fue un viaje por las distintas etapas de la carrera de Wood, que abarcan desde sus primeros años en la escena londinense hasta sus composiciones en solitario, pasando por algunas de las bandas más sonadas de su trayectoria como The Birds, Faces y, por supuesto, los Rolling Stones.

La armónica, el violín y las maracas no faltaron en un concierto de la más alta calidad y complejidad musical, donde cada nota ocupaba su lugar exacto.

Aunque los roqueros y las crestas no faltaron en la plaza, el tercero de los temas interpretados por el artista, “Take it easy” (tómalo con calma), antecedió la naturaleza de lo que estaba por venir. Con una leyenda de casi ochenta años sobre el escenario hubo mucho rock, sí, pero meditado y saboreado despacio.

La plaza rugió con los grandes temas de os Rolling Stones como “Hey Negrita” o “It’s Only Rock ’n’ Roll (But I Like It)”, pero también se bailaron temas de Falces como “Flying” o “Ooh La La”.

Además, el artista regaló a los vallisoletanos algunas canciones inéditas de su trayectoria en solitario, como una versión de “A Certain Girl”, y también varios estrenos absolutos en directo, como el cover de The Falcons “You’re So Fine” o el clásico “River Deep, Mountain High”.

Valladolid ha puesto así uno de los escenarios a la primera gira en solitario del artista desde 2029, que ha comenzado en el castillo de Burg Clam, en Klam (Austria), y ha recorrido ya Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Países Bajos y Portugal. El próximo 12 de septiembre, Wood llevará la nostalgia a la Sala Razzmatazz de Barcelona.

Sin incidentes ni excesos, Valladolid disfrutó del concierto más ambicioso de la programación de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo que, con un presupuesto de 302.500 euros, ha dejado a la ciudad, finalmente, con un buen sabor de boca. EFE

Bca/fp

(texto) (foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 10 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 10 de septiembre

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

La Audiencia de Alicante confirmó la orden de entrega del piso en Petrer en el plazo de un mes y rechazó el recurso de la arrendataria

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 10 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 10 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

La Guardia Civil advierte de los imprescindibles para la ruta de montaña: “Planificar el itinerario para acabar con luz diurna no es una sugerencia”

Duro comunicado de Marruecos contra los “partidos históricos” en España que están “instrumentalizando” la crisis en Ceuta para atacar al reino de Mohamed VI

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

ECONOMÍA

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions