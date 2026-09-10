La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de Tardón en la causa sobre Ceuta

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Madrid, 11 sep (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".

En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por EFE, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado su pasado como concejal del PP, puesto que, a juicio de Fernández, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".

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El presidente de la AN ha expresado también que los jueces tienen "muy asumido el derecho a la crítica", aunque ha matizado que "una cosa es la crítica a la resolución y otra cuestionar el papel del juez con apelaciones sobre si es independiente".

Fernández, además, ha ensalzado la figura de Tardón de quien ha manifestado que es "una juez excepcional, con una amplia trayectoria y una vocación de servicio público que no le hacen en ningún caso merecedora de estas acusaciones".

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Este jueves, durante la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, han reivindicado que las dudas sobre la autonomía de los jueces socava la confianza de los ciudadanos en los jueces, algo que, de acuerdo con Fernández, "acaba afectando a la democracia misma". EFE