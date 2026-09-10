España pierde al final ante Italia al final y se juega las semifinales con Polonia

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).-La selección española femenina de fútbol playa tendrá que ganar este viernes a Polonia (15:30 horas) para acceder a las semifinales de la Superfinal de la Euro Beach Soccer, que se disputa en Viareggio (Italia), después de caer ante el combinado anfitrión por 2-1.

El equipo dirigido por Sidi Omar se adelantó en el marcador gracias al tanto de Carol González, que puso el 0-1 en el tercer periodo y permitió a España afrontar los últimos minutos con ventaja. Laia tuvo además una intervención decisiva al detener un penalti cuando Italia buscaba el empate y mantener así a su equipo por delante.

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Sin embargo, España no pudo conservar la ventaja en el tramo final. Italia reaccionó con contundencia y remontó el encuentro con dos goles en apenas tres minutos. Adami estableció el empate a falta de 2 minutos y 51 segundos y Vecchione completó la remontada italiana cuando apenas quedaban siete segundos para la conclusión.

La derrota obliga al combinado español a jugarse su continuidad en la competición ante Polonia. España depende de sí misma y necesita una victoria para alcanzar las semifinales.

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Italia, por su parte, ya tiene asegurada la primera posición del grupo después de imponerse el miércoles a Polonia por 9-4. El conjunto anfitrión afrontará así las semifinales con la tranquilidad de haber completado una fase de grupos perfecta. EFE

jmd/jl