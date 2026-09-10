España condena los ataques iraníes contra territorio jordano y advierte del riesgo de escalada en la región

12/07/2026 Imagen de archivo de varios proyectiles lanzados por Irán. POLITICA INTERNACIONAL Stringer/dpa

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El Gobierno de España ha condenado los ataques con misiles lanzados por Irán en la madrugada del miércoles contra territorio jordano y ha reclamado el cese de la violencia ante "el riesgo de escalada".

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha trasladado su "plena solidaridad" al Reino de Jordania, a su Gobierno y a su pueblo. Asimismo, ha reiterado su "más firme apoyo a su soberanía, integridad territorial y seguridad".

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Para España, estos ataques incrementan el riesgo de escalada en la región y constituyen "una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".

"Solo la negociación y la diplomacia permitirán garantizar una paz y estabilidad duraderas en la región", ha añadido.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció en la madrugada del miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses como una respuesta a las "acciones agresivas" de Estados Unidos contra "petroleros y buques iraníes".

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Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania confirmaron haber sido "objeto, en las últimas horas, de un ataque con misiles provenientes de territorio iraní", si bien indicaron que, de los "20 misiles balísticos lanzados hacia territorio jordano", "18 han sido interceptados y destruidos con éxito".