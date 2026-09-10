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El presidente de la AN responde a Puente defendiendo la "independencia" de la juez que investiga la crisis de Ceuta

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El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha defendido la "independencia" e "imparcialidad" de la jueza María Tardón que investiga la crisis migratoria de Ceuta, y ha afirmado que no entiende "en absoluto" que se cuestione a la magistrada.

"Creo que afirmaciones en esa línea no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho", ha asegurado Fernández este jueves en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en respuesta a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que puso en duda su imparcialidad por haber sido edil del Partido Popular.

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El magistrado ha sostenido que los jueces tienen "muy asumido" el "derecho a la crítica" porque las resoluciones que emiten "deben ser motivadas de manera exhaustiva" y sin "valoraciones extravagantes" pero "una cosa es la crítica" y "otra cuestionar el papel del juez con apelaciones a si es independiente o no".

Sobre la magistrada Tardón, ha insistido en que es "una persona excepcional" con una "amplia trayectoria" y "vocación de servicio público" y que "no la hace en absoluto merecedora de estas acusaciones".

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El presidente de la AN ha destacado que no se trata de una investigación que afecte "a ningún partido político" sino a "intereses generales del Estado" sin que haya "un partido más comprometido que otro".

"Muchos jueces que han ido a la política han vuelto a la judicatura y han realizado su labor con plena independencia e imparcialidad. Y desde luego estamos ante uno de esos casos en la persona de María Tardo", ha añadido Fernández.

En este sentido, ha respaldado las palabras "absolutamente razonables" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en Televisión Española sobre la jueza y ha insistido en "destacar su trayectoria".

Sobre la petición a los policías para que no informaran a sus superiores, ha matizado que "no hay que hacerla de una manera expresa porque "se establece para los integrantes de la policía judicial o para quienes no perteneciendo a una unidad orgánica de policía judicial son requeridos por la autoridad fiscal o judicial para realizar un determinado informe".

Cuando este ocurre, según el magistrado, "los policías actúan al servicio exclusivamente de la autoridad judicial sin que puedan informar sobre el contenido de lo que se está investigando".

El presidente de la Audiencia Nacional ha negado que haya ninguna instrucción de casos mediáticos que le llame la atención, y ha rechazado que exista politización en la Justicia: "Le puedo garantizar que la inmensa mayoría somos 5.500 personas (...) ellos no estamos en absoluto politizados".

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EuropaPress

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