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Alba Torrens: “El sábado vamos a ir a por el partido"

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Berlín, 10 sep (EFE).- La capitana de la selección española femenina de baloncesto, Alba Torrens, declaró en zona mixta tras el triunfo en cuartos de final que España "va a ir a por el partido" de semifinales ante la gran candidata el título, Estados Unidos.

"Volver a soñar era el lema de la concentración y aquí estamos, jugando unas semifinales, era donde queríamos estar", señaló la alero mallorquina.

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Una de las claves para el buen desempeño del grupo en el duelo de hoy ante Australia ha sido a su juicio "la unión tanto dentro como fuera de la pista".

Como la veterana de la plantilla, Torrens comentó que se siente "afortunada" de compartir esta experiencia con jóvenes jugadoras con tanto talento.

"Brillan en todos los sentidos y nos hacen brillar a nosotras", mencionó a la vez que destacó que además de talento, las debutantes aportan "trabajo y ganas de seguir el camino".

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Por su parte, la pívot Megan Gustafsson destacó que le "encanta" este equipo y que entre todas, le han transmitido "la pasión” por jugar esta Copa del Mundo.

“Tenemos que seguir, jugamos muy pronto el sábado así que hay que seguir", insistió.

Tras una larga trayectoria en la WNBA, Gustafson es una de las jugadoras que mejor conoce al rival de este sábado, Estados Unidos.

"Lo vamos a afrontar como cualquier otro equipo, vamos a hacer trabajo de pizarra y de scouting, conozco sus fortalezas sus debilidades muy bien, va a ser un gran reto", señaló. EFE

ip/asc

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