88-84. El Barça vence al MoraBanc Andorra desde el perímetro

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Tarragona, 10 sep (EFE).- El Barça se impuso con claridad al MoraBanc Andorra en un encuentro que dominó durante los cuarenta minutos gracias al acierto en el triple (88-84).

A pesar de las bajas de Yoan Moakoundou y Tosan Evbuomwan por lesión, y de Kevin Punter por gestión de cargas, los de Aleksander Sekulic llevaron la iniciativa desde el primer cuarto y supieron resistir al intento de remontada rival en el tercer cuarto, especialmente gracias a Darío Brizuela (19 puntos y 20 de valoración). Kyle Kuric (21 puntos y 24 de valoración) fue el mejor para los andorranos.

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De este modo, el equipo azulgrana se jugará su pase a final mañana ante el Kids&Us Manresa (21:00 horas). El ganador del partido se enfrentará al iLerna Lleida el domingo a las 12:00 horas.

El encuentro se inició en un breve intercambio de canastas entre ambos equipos. Mientras que el conjunto del principado se impuso en la pintura, el Barça basó su juego en el tiro exterior y las transiciones, y logró situar una renta de seis puntos (12-6, min .5).

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A pesar de que Zan Tabak pidió tiempo muerto, el acierto blaugrana desde el perímetro no disminuyó y, con una gran defensa, los locales consiguieron ampliar la ventaja hasta el final del cuatro (28-16, min.10).

En el segundo período, el cuadro del principado reaccionó con un parcial 4-12 de salida que rebajó la diferencia a cuatro puntos. En un tramo comprometido para los de Aleksander Sekulic, Justin Robinson cogió las rendas de su equipo y lo mantuvo por delante en el marcador (37-32, min.15).

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Por su parte, el Andorra no logró mantener la intensidad y el acierto durante todo el cuarto, y vieron como el Barça los castigó elevando nuevamente la ventaja por encima de los dos dígitos, lo que obligó a Tabak a parar el choque (44-34, min.18).

El parón no surtió efecto para el conjunto del Pirineo. Ello lo aprovecharon los blaugranas para establecer una nueva máxima ventaja antes del paso por vestuarios mediante un triple de Darío Brizuela (52-37, min.20).

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Tras el descanso, ambos conjuntos libraron un intercambio de golpes que benefició a los del principado, que volvieron a situarse a ocho tantos (56-48, min.24).

La diferencia se estabilizó durante varios minutos. No obstante, cuando parecía que el Barça controlaba el ritmo del partido, los visitantes anotaron el 69-64 que provocó que Sekulic pidiera tiempo muerto. El choque se fue al último asalto tras dos tiros libres de Wesley Iwundu (69-66, min.30).

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En el cuarto período, los locales despejaron cualquier duda con un parcial 7-2 en dos minutos que abrió una pequeña brecha en el marcador. Esta vez los de Zan Tabak no fueron capaces de ofrecer réplica ante un Barça que, al no acumular faltas, subió un punto la agresividad defensiva (81-71, min.36).

En los últimos instantes, los tricolores se situaron a cuatro puntos a falta de treinta segundos, pero los fallos de Kassius Robertson y Owen Aquino sentenciaron el partido a favor de los azulgranas (88-84, min.40).

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88 – Barça: Umude (5), Robinson (11), Brizuela (15), Nebo (6), Parra (14) -cinco inicial- Gibson (9), Martin (16), Ubal (-), Nkamhoua (5), Núñez (-), Balcerowski (3) y Minaya (-).

84 - MoraBanc Andorra: McGriff (8), Luz (5), Robertson (6), Iwundu (11), Pustovyi (5) -cinco inicial- Mutic (9), Best (12), Ortega (2), Aquino (-), Kuric (21), Bottiroli (-) y Radosevic (5).

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Árbitros: Arnau Padrós y Alberto Baena. Eliminado Best (MoraBanc Andorra) por cinco faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga Catalana ACB disputado en el Palau d'Esports de Tarragona. EFE

pbl/jl