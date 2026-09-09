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Trapero dimite como director de los Mossos y le sustituye el comisario Ferran López

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha presentado este miércoles su dimisión tras dos años en el cargo, que a partir de ahora ocupará Ferran López, que fue comisario jefe de los Mossos d'Esquadra durante la etapa del 155, según ha anunciado el departamento de Interior.

Trapero, cuyo nombramiento como director de la policía fue anunciado por el presidente catalán, Salvador Illa, en plena campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2024, ha comunicado su decisión en el marco de una jornada en la que estaban convocados todos los comisarios de los Mossos para explicarles la remodelación de la cúpula del cuerpo policial.

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La consellera de Interior, Núria Parlon, presentará esta mañana a los nuevos responsables de la policía de Cataluña: Ferran López, como nuevo director general -un cargo político- y Silvia Catà, como nueva comisaria jefe en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila, por lo que por primera vez los Mossos estarán comandados por una mujer.

Trapero lideró los Mossos d'Esquadra primero como comisario jefe y luego como mayor hasta que fue destituido en octubre de 2017 por el 155 y tras la victoria del socialista Salvador Illa en las elecciones de 2024 fue nombrado director general de la policía, un cargo de confianza política que ahora ha abandonado por "voluntad propia", según la consellería.

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La renuncia de Trapero -que fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional por su papel durante el 1-O-, coincide con el proceso de remodelación de la cúpula de los Mossos, que tras la destitución como comisario jefe de Eduard Sallent en agosto de 2024 -después de la fallida operación policial de los Mossos para detener al expresidente Carles Puigdemont en su fugaz reaparición en Barcelona-, estaba comandado por Miquel Esquius, que se jubila.

En sustitución de Esquius, la consellera Parlon situará por primera vez a una mujer al frente de los Mossos d'Esquadra: Silvia Catà, hasta ahora comisaria de la Región Policial de Girona.

Para ocupar la dirección política de los Mossos, el Govern ha elegido a un mando de la policía catalana, en este caso el comisario Ferran López, que ha ejercido durante años en la Jefatura de los Mossos y que incluso los lideró durante la etapa del 155, en sustitución precisamente del mayor Trapero, entre octubre de 2017 y junio de 2018.

El comisario López, con una trayectoria de más de tres décadas en los Mossos, formaba parte de la actual jefatura de la policía catalana y ejercía como jefe de la delegación del cuerpo autonómico en Madrid.

El presidente Illa y Parlon se reúnen esta mañana con López y Catà en el Palau de la Generalitat, antes de que la consellera comparezca en rueda de prensa para anunciar estos cambios.

En un comunicado, Parlon ha agradecido a Trapero la labor llevada a cabo durante estos dos años al frente de la dirección de la policía, así como su "vocación de servicio público", que ha contribuido, a su juicio, a situar a los Mossos "en uno de sus mejores momentos profesionales".

En relación a Esquius, que se jubila tras afrontar su segunda etapa al frente de los Mossos -lideró a la policía catalana entre junio de 2018 y junio de 2019 y entre agosto de 2024 y hasta ahora-, Parlon ha subrayado su trayectoria de servicio público "ejemplar", marcada por el "compromiso, la dedicación y la contribución decisiva" a la "consolidación y fortalecimiento" del cuerpo policial.

En una entrevista a EFE en agosto pasado, Parlon aseguró que, tras encadenar siete "complicados" cambios de jefe desde que en octubre de 2017 Trapero fue destituido por el 155, los Mossos afrontarían a partir de septiembre con "cierta naturalidad y cierta tranquilidad" el relevo por jubilación de Esquius. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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