Sánchez culpa a las comunidades gobernadas por el PP de los malos resultados de PISA

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA.

En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dicho que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan los recursos destinados a la educación y ha afirmado que el Ejecutivo multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto al gobierno anterior.

PUBLICIDAD

Feijóo ha afirmado que Sánchez no está pendiente de la calidad educativa sino que solo está pendiente "de manipular el censo" con la ley de nietos y ha dicho que el primer examen "al socialismo educativo" ha sido "el mayor de los fracasos de la historia democrática" de España. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)