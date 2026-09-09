Sánchez acusa al PP y Vox de "cercenar el derecho al voto" de miles de españoles

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles en el Congreso a Vox y al PP de "cercenar el derecho al voto" de miles de españoles al impulsar que el Tribunal Supremo deje en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos.

"El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles", ha afirmado el presidente en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

Todo esto después de que el popular afirmara que Sánchez está pendiente "de manipular el censo con la ley de nietos", en lugar de temas como la vivienda, la calidad educativa o la huelga sanitaria.

El Tribunal Supremo anunció el martes que dejaba en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

PUBLICIDAD

Sánchez ha acusado a PP y Vox de querer "robarles" el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto, a aquellos a quienes "sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio".

El presidente del Gobierno ha dicho que no quiere "ciudadanos de primera y de segunda", sino ciudadanos "todos de primera, con los mismos derechos" y también con el derecho al voto.

PUBLICIDAD

Sánchez ha recordado que la ley de memoria democrática fue aprobada en 2022 y que, en las elecciones de 2023, el PP ganó el voto exterior. EFE

(foto) (audio) (vídeo)