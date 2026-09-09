Sánchez, a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo"

Madrid, 9 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".
En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".
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Además, le ha advertido de que "España no puede seguir siendo un protectorado marroquí" y de que el próximo Gobierno "no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni puede estar en ningún otro sitio, ni puede estar en Pekín".
"Este Gobierno no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país, ni por supuesto, tampoco de ningún poder. Y no lo hacemos porque no lo aceptaríamos en ninguna ocasión y, por supuesto, no tenemos nada que esconder", le ha respondido Sánchez.
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A continuación, ha recordado que este mismo miércoles el Gobierno va a publicar todos los informes del CNI y de la inteligencia militar desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto relacionados con la llegada masiva de migrantes de finales de julio a Ceuta procedentes de Marruecos.
Por otro lado, Sánchez le ha reprochado a Abascal las acusaciones que le ha hecho de connivencia con otros países cuando "si alguien va con una correa al cuello", ha señalado, es el líder de Vox, que "aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro", en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
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"Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro, me llaman perro. Sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", ha concluido. EFE
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