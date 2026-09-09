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Rufián critica que Sánchez niegue que PP y Vox pueden arrasar: Se cargarán todo lo público

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Madrid, 9 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al presidente, Pedro Sánchez, que niegue que PP y Vox podrían sumar 210 diputados, como apuntan algunas encuestas, advirtiendo que, de ser así, van a "cargarse" todo lo público: "La gente se está jugando sus condiciones de vida y nosotros nuestras siglas".

Rufián, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha subrayado que no le salen los números y que le duele "la boca" de decirlo mientras que Sánchez insiste en que va a agotar la legislatura "y más allá".

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"¿Con quién va a sumar -nunca mejor dicho-, cómo va a poder?", ha ironizado, avisando al presidente que no sólo se perderán las pensiones públicas, la educación pública o el sistema de salud, también con 210 diputados PP y Vox acabarán con la representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia.

Pedro Sánchez ha contestado a Rufián que seguirán en el Gobierno y que lo que hay que hacer es "continuar avanzando, haciendo camino al andar".

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Ha compartido "parte" del diagnóstico de Rufián sobre la situación al asumir que la entrada de Vox en la ecuación política ha supuesto un cambio y también la "derechización" del PP, como -ha señalado- se ha visto en la ley de memoria democrática.

Y esto lo que hace es "cuestionar la alternancia, abrir las puertas a una involución en todos los ámbitos".

Esto se ve en las intervenciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado el presidente, "amenazando siempre con enchironar" a todos los que piensan distinto a ellos: "No hay una discusión política hay amenazas judiciales, la judicialización de la política y luego resulta que somos nosotros los que cuestionamos la independencia de la justicia". EFE

(Foto) (Vídeo)(Audio)

-- ps 3,60

comparto parte de su diagnist, en democr habra gente piense es nbormal añlternancia quiza un cambio pero incoproracion voz a la ecuacion y derechizac pp como hemos visto ley memoria.....

se ve tb en intervenciones feijoo amenazando enchironar a todos,

lo que tenemos que hacer es continayr avanzando hacviendo camino al andar, hace pcos dias hemos puesto muil mill euros a disposicon ccaa ......

hacer camino al andar esto es lo que tenos que hacer

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