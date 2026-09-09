Prosigue la búsqueda de un joven por la muerte a golpes de su padrastro en València

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València, 9 sep (EFE).- La Policía Nacional prosigue la búsqueda de un joven que supuestamente mató este martes con una mancuerna a su padrastro tras fugarse de la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario de València en el que había ingresado después de mantener un altercado con la víctima, según ha informado a EFE la Policía.

El fallecido es un hombre de 50 años de nacionalidad española que fue asesinado ayer de un fuerte golpe en la cabeza con una pesa de ejercicio por su hijastro, después de que este, de unos 22 años, se fugara la noche anterior del hospital, según informaron a EFE fuentes policiales.

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El crimen tuvo lugar en torno a las 14:15 horas de este martes en un domicilio de la calle Arquitecto Segura del Lago del barrio de San Isidro de València, lugar al que se trasladaron numerosos agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios, que se hicieron cargo de la investigación. EFE