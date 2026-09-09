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Michelle Jenner protagoniza 'El nido', 'thriller' sobre las raíces familiares de la maldad

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Carla P. Gumbau

Madrid, 9 sep (EFE).- La actriz Michelle Jenner, nominada al Goya por 'No tengas miedo', protagoniza el 'thriller' psicológico 'El nido', un trabajo dirigido por Hugo Stuven ('Solo') en el que se señala cómo determinadas herencias familiares pueden llevar a la maldad.

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"La maldad es más peligrosa cuando viene de dentro. A mí me encantan las películas de fantasmas y ciencia ficción, pero el terror más cercano es el que más me intriga. La mente humana es impredecible y la maldad, realmente, está dentro del ser humano", cuenta el director en una entrevista a EFE.

'El nido' cuenta la historia de Marta (Jenner), una mujer obsesionada con proteger a su hijo y su madre, a quienes mantiene encerrados en una cabaña en medio del bosque para protegerles de los peligros del mundo exterior.

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Pero un día llega Velasco (Pablo Derqui), un hombre que rompe la seguridad y la rutina de la casa y que es capaz de despertar la maldad y la oscuridad en el interior de la propia Marta.

"Algo que me gusta de la película es que no hay un malo ni un bueno, sino que se generan situaciones muy complejas de personajes que están llenos de grises. Obviamente, la maldad está ahí, pero hay muchas otras cosas que incomodan. Cuando empiezas a comprender el pasado de estos personajes, ya no es tan fácil saber si esa persona es buena o mala", remarca Jenner.

Para Luisa Gavasa, ganadora de dos goyas por 'La novia' y 'El maestro que prometió el mar' y encargada de interpretar a la madre de Jenner en esta película, "el público suele asociar el terror con el miedo y la sangre, pero no tiene por qué ser así. Esta película es muy atmosférica. La situación que se crea se caracteriza por incertidumbres y nervios que van aumentando a medida que crece la tensión, pero no a base ni de hachazos ni de cortar cabezas", cuenta.

Además, tanto Jenner como Gavasa afirman que “habrían odiado” a la actriz que interpretara a sus respectivos personajes en la película si no hubieran sido ellas.

Stuven ofreció el papel de Marta a Jenner cuando estaban grabando la serie 'Dime tu nombre', protagonizada por la actriz. Desde la productora de 'El nido', Filmax, decidieron esperar los ocho meses que duró la grabación de la segunda temporada de 'La casa de papel: Berlín', para que ella pudiese estar.

"En Marta vi a alguien que a momentos es muy oscura, otros es muy vulnerable, es una niña, es una mujer, es su propia madre… Supuso mucho trabajo en los ensayos para poder tener bien agarrado el personaje y que suceda la magia, pero estos personajes son los que más satisfacción producen a las actrices que nos va la marcha", cuenta Jenner.

Desde el cine de Spielberg y M. Night Shyamalan hasta las novelas de Stephen King, Stuven afirma que "todos somos el resultado de lo que hemos visto, oído, olido, de toda nuestra vida en general", y que esta historia de tensión no existiría sin estas inspiraciones.

Lo que a él le fascina de este tipo de historias es que la información queda esparcida en forma de "un puzle que el espectador tiene que ir recordando, es una película que te hace pensar al menos un poco, te involucra y te hace parte de la historia".

La maldad y la toxicidad de las relaciones familiares son los temas principales que habitan "el nido" de Marta, un personaje que, sin quererlo ni buscarlo, termina repitiendo patrones familiares entre los que destaca la sobreprotección.

"Esto es muy actual, sobreprotegemos a los niños en exceso y seguramente por culpa de la sobreinformación y las cosas que hemos vivido en nuestra vida. Todo depende de cómo nos hemos ido moldeando", añade Stuven.

Para Gavasa, comprender a su personaje y al resto, a pesar de la maldad que esconden, no ha sido tan complicado, ya que "todos somos unos monstruos de alguna manera". EFE

(vídeo)

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