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Los maquinistas exigen a Renfe que se reduzca la velocidad máxima de los trenes Avril S106

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Madrid, 9 sep (EFE).- El sindicato de maquinistas Semaf ha exigido a Renfe que reduzca la velocidad máxima de los trenes de la serie S106 de Talgo (Avril) de ancho fijo para evitar "la degradación acelerada" del material y garantizar la integridad física de este.

La petición se produce después de que se detectaran nuevas marcas en los 'bogies' de dos de estos trenes, que fueron retirados de la circulación en la última semana de agosto, explica Semaf en un comunicado.

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Los 'bogies' son las estructuras con ruedas y ejes bajo la carrocería de un tren que facilitan su adaptación a las curvas y el cambio de vías.

Tras detectar las citadas irregularidades y comunicarlas Semaf a la Inspección de Trabajo, Renfe intensificó los controles preventivos mediante inspecciones con partículas magnéticas, al tiempo que duplicó la frecuencia de las inspecciones, entre otras medidas, que los maquinistas valoran, pero creen insuficientes.

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"Insistimos en la urgencia de adoptar acciones adicionales debido a la degradación acelerada que están sufriendo estos "bogies" en particular", explican.

Tal y como comprobaron los grupos de trabajo durante las parametrizaciones que se llevaron a cabo tras retirar estos vehículos de la circulación, "esta grave degradación (de los "bogies") está estrechamente ligada a los fuertes movimientos y al comportamiento anómalo que presenta el material cuando circula a altas velocidades".

Este comportamiento es el que seguramente está llegando a provocar las fisuras en los "bogies" de las cabezas motrices, añaden.

Semaf también ha pedido hoy parametrizar los trenes de esta serie en el corredor de Levante para monitorizar su comportamiento, de forma similar a como se hizo en la Línea 050, y compararlo con el comportamiento de otras unidades. EFE

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