La Bolsa española abre con una caída del 1 % lastrada por Inditex y pendiente del crudo

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- La Bolsa española ha arrancado este miércoles con una caída del 1,01 %, arrastrada por las pérdidas superiores al 4 % de Inditex, y en una jornada en la que el mercado sigue pendiente del alza del precio del crudo, cerca de los 100 dólares.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja el 1,01 %, hasta los 19.794,6 puntos. Las ganancias del año se reducen al 14,43 %.

PUBLICIDAD

Inditex lidera las pérdidas del indicador, al bajar el 4,37 %, pese a anunciar al mercado un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros en su primer semestre fiscal (del 1 de febrero al 31 de julio de 2026), un 6,8 % más que en el mismo periodo de 2025. EFE

(Foto)(Vídeo)