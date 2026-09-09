Josep Lluis Trapero dimite y Ferran López será el nuevo director general de los Mossos

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha presentado este miércoles su dimisión tras dos años en el cargo, que a partir de ahora ocupará Ferran López, según ha anunciado el departamento de Interior.

Trapero ha comunicado su decisión en el marco de una jornada en la que estaban convocados todos los comisarios de los Mossos d'Esquadra y en la que estaba previsto el anuncio de una remodelación del cuerpo policial.

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La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presentará esta mañana a los nuevos responsables de la policía de Cataluña: Ferran López como nuevo director general del cuerpo y Silvia Catà como nueva comisaria jefe. EFE

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