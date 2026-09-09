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Extremadura defenderá la constitucionalidad de su ley de concordia ante el recurso en TC

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Mérida, 9 sep (EFE).- La Junta de Extremadura ha anunciado que no recurrirá la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley autonómica de Concordia y defenderá la constitucionalidad de los preceptos impugnados.

Según ha expuesto el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, el recurso admitido a trámite el martes "afecta únicamente a determinados preceptos".

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Ha lamentado que esta decisión se haya tomado "precisamente en el Día de Extremadura", cuando "no figuraba inicialmente entre los asuntos previstos".

El recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el artículo 4.2, en lo relativo al inciso 'evitando el enfrentamiento entre españoles'; contra el artículo 4.4; los artículos 16 y 17; y las disposiciones transitoria y derogatoria, según recoge el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

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Abel Bautista ha aclarado que el Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión de estos preceptos, "por lo que el resto de la ley de concordia continúa en vigor".

 A su juicio, la nueva norma, Ley 4/2025, de 15 de octubre, de Concordia de Extremadura, mantiene vigente su objetivo fundamental: "La memoria, el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de la verdad y los procedimientos de exhumación".

Así, ha defendido una norma "para todos" que evite que haya "víctimas de primera y de segunda" y que garantice que todos los extremeños se sientan reconocidos, "con independencia del bando al que pertenecieran sus familiares".

De esta forma, ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la búsqueda y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y con la reparación de sus familias y ha dicho que "este es el gobierno que más ha invertido y más empeño ha puesto en encontrar aquellos cadáveres que todavía no han podido ser recuperados y darles una digna sepultura".

El vicepresidente de la Junta se ha referido al inciso 'evitando el enfrentamiento entre españoles', incluido en el artículo 4.2, uno de los extremos recurridos por el Gobierno de España.

Por su parte, en redes sociales, el también vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido dicha norma y se ha referido al Tribunal Constitucional como el "de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido".

"El mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía… La Ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta", ha añadido tras cargar contra este órgano. EFE

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