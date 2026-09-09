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El alcalde de Leganés advierte al Rayo Vallecano del coste de seguir usando Butarque

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Móstoles, 9 sep (EFE).- El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), advirtió al Rayo Vallecano de que si sigue utilizando el estadio municipal de Butarque para disputar sus partidos como local dejarán de contar gratuitamente con el dispositivo municipal desplegado hasta ahora y tendrán que abonar cerca de 50.000 euros.

"Una cosa es ayudar puntualmente a un club vecino que necesita el apoyo de Leganés y otra es que mis vecinos paguen reiteradamente los servicios públicos que necesita un evento de estas características fuera del estadio", señaló el regidor leganense en sus redes sociales, donde ha puesto precio al gasto que supone.

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En concreto, desde el Ayuntamiento calculan que cada partido supone alrededor de "50.000 o 60.000 euros" para las arcas municipales, fundamentalmente por Policía Local, Protección Civil, limpieza, servicios sanitarios y el resto de servicios necesarios para atender un encuentro de estas características.

"Los leganenses no podemos estar asumiendo los gastos derivados de estos partidos más allá de la ayuda circunstancial que se ha producido ya. Por una mala gestión que esté realizando el presidente del club (Raúl Martín Presa), pues, oye, no tenemos que pagarlo el resto de vecinos de Leganés", reiteró.

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El regidor leganense ya mostró en agosto pasado su preocupación por la posibilidad de que el Rayo Vallecano tuviera que disputar durante un periodo prolongado sus partidos como local en el estadio de Butarque, ante las consecuencias económicas que tendría para la ciudad.

Por el momento, el Rayo Vallecano ya ha utilizado el estadio de Butarque en dos ocasiones esta temporada para disputar como local sus encuentros de LaLiga EA Sports frente al Alavés y el Racing de Santander y aún no cuenta con el visto bueno del Ejecutivo regional para volver a abrir el estadio de Vallecas.

"Creo que hay que buscar otras sedes alternativas cuando uno no cumple con sus obligaciones, no siempre cargar la responsabilidad, en este caso, sobre el mismo municipio", zanjó Recuenco, quien insiste en que no están dispuestos a que la opción de que el Rayo Vallecano juegue como local en Butarque se extienda en el tiempo. EFE

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