El aeropuerto de El Prat registra 30 cancelaciones por tormentas y dos desvíos de vuelos

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado hasta ahora 30 cancelaciones de vuelos debido a las tormentas caídas a primera hora de este miércoles en esa zona, que también han obligado a desviar dos vuelos a Madrid.

Así lo ha precisado este miércoles Aena en su cuenta de la red social X, en la que detalla que el aeropuerto, que hoy tiene previstas un total de 1.036 operaciones, recupera progresivamente la actividad.

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La meteorología ha obligado a Enaire a regular la operativa para mantener la separación necesaria entre aeronaves.

Aena añade que la mejora progresiva de la operativa de El Prat dependerá de la evolución de las tormentas.

La Generalitat ha acordado restringir este miércoles la movilidad, aplicar el teletrabajo y suspender la actividad educativa y deportiva al aire libre en las comarcas del Baix Llobregat -donde se encuentra el aeropuerto-, Vallès Occidental, Garraf y Alt y Baix Penedès ante el riesgo de lluvias intensas.

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