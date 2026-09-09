Díaz asegura que modificará la indemnización por despido para cumplir las normas europeas

Madrid, 9 sep (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que modificará la indemnización por despido para "cumplir con la normativa europea" después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales advirtiera de que las compensaciones actuales no son suficientes.
"Sí, lo vamos a cambiar", ha respondido la vicepresidenta al diputado de Bildu Oskar Matute, que en la sesión de control en el Congreso le ha exigido "reparar esa injusticia" y ofrecer "indemnizaciones justas".
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Díaz ha reconocido que "despedir en España es muy barato" -una media de 8.000 euros, ha dicho- y ha recordado que ya hay una mesa de diálogo social "que está trabajando sobre ello", aunque hace casi un año que la CEOE decidió dejar de acudir a las reuniones.
La vicepresidenta ha añadido que la futura normativa tiene que seguir "la lógica restaurativa", de manera que la indemnización no sea una cuantía fija conocida de antemano sino que tenga en cuenta el "daño" que provoca el despido, que no es igual para una mujer de 60 años sin formación que para un joven que habla idiomas.
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Díaz también ha avanzado que "en estos días" se va a abordar la reforma del registro horario, después de que en julio acordara con el Ministerio de Economía retrasarlo a septiembre para corregir las puntualizaciones del informe del Consejo de Estado. EFE
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