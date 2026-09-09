Detienen a siete personas por el asesinato de 'Diabolik', líder ultra del Lazio

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Roma 9 sep (EFE).- Las autoridades italianas detuvieron a siete personas como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fabrizio Piscitelli, apodado 'Diabolik', uno de los principales líderes ultra del Lazio, según informaron este miércoles los Carabineros (Policía militarizada italiana).

Los detenidos están acusados, entre otros delitos, de homicidio agravado por método mafioso, extorsión con armas de guerra, tentativa de homicidio y asociación para el narcotráfico.

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Piscitelli fue asesinado el 7 de agosto de 2019 en el Parque de los Acueductos de Roma de un disparo por la espalda en la cabeza mientras se encontraba sentado en un banco.

Entre los principales sospechosos figuran Michele Senese, señalado como presunto autor intelectual, Leandro Bennato, considerado organizador del asesinato, y Alessandro Capriotti, acusado de haber actuado como enlace y de atraer a Piscitelli hasta el lugar donde fue asesinado.

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La investigación sostiene que el asesinato fue precedido de un enfrentamiento entre Capriotti y el entorno de Piscitelli por una deuda relacionada con varios cargamentos de cocaína.

Según los Carabineros, meses antes del homicidio se produjo un ataque armado contra la vivienda de Capriotti.

Tras la muerte de Piscitelli, sus antiguos aliados, vinculados a una facción albanesa, habrían iniciado una campaña para localizar a los responsables del asesinato, que incluyó varios supuestos planes para matar a miembros del grupo rival.

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"El homicidio generó en el territorio romano un clima generalizado de sometimiento y omertà, puesto de manifiesto por la evidente reticencia de los testigos presenciales y de los colaboradores más cercanos de la víctima", señaló la policía.

El argentino Raúl Esteban Calderón fue condenado en marzo de 2025 a cadena perpetua como supuesto autor material del asesinato.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Roma lo absolvió en mayo de 2026 al considerar que no había cometido los hechos, por lo que el crimen continúa sin una responsabilidad penal firme establecida.

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El asesinato de Piscitelli se convirtió en uno de los casos criminales más señalados de los últimos años en Italia, tanto por la relevancia de la víctima dentro del movimiento ultra del Lazio como por las conexiones que los investigadores establecieron con el narcotráfico y las disputas entre grupos criminales de Roma. EFE