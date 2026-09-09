Detenido in fraganti en Madrid un 'falso ejecutivo' cuando iba a estafar 120.000 euros

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Madrid, 9 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid in fraganti a un varón que se hacía pasar por un falso ejecutivo con múltiples identidades cuando se disponía a defraudar 120.000 euros a una empresa madrileña.

El arrestado, un conocido estafador, organizaba reuniones con sus víctimas, utilizaba documentación falsa y exigía pagos para conseguir contratos fraudulentos, ha informado la Jefatura de Policía de Madrid.

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Además, tenía una gran habilidad para suplantar cargos directivos, consiguiendo de sus víctimas vínculos personales y confianza para obtener proyectos millonarios,

Los hechos ocurrieron el pasado día 1 se septiembre en el distrito madrileño de Chamartín después de que el detenido contactase con un directivo de una compañía madrileña, haciéndose pasar por el supuesto CEO de una gran empresa petrolera.

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Tras generar confianza mediante referencias personales, mantuvo varias reuniones entre el 26 y el 28 de agosto de 2026, para formalizar un supuesto acuerdo empresarial.

El hombre construyó su personaje, un supuesto empresario de alto nivel que se movía con soltura por hoteles de prestigio de la capital, donde celebraba encuentros cuidadosamente programados para aparentar una imagen de solvencia y éxito.

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El detenido organizaba reuniones periódicas en la propia sede de la empresa que pretendía estafar y se presentaba ante directivos y empleados de forma natural para darse a conocer y generar confianza.

Una vez consolidada la falsa identidad, solicitó seis pagos de 20.000 euros cada uno hasta sumar un total de 120.000 euros, que la empresa debía abonar para cubrir supuestos gastos operativos vinculados a una operación inexistente.

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En todas las gestiones realizadas, el presunto autor utilizaba direcciones asociadas a la empresa petrolera en la que afirmaba desempeñar el cargo de CEO y aportaba documentación que resultó carente de validez.

El 31 de agosto de 2026, se recibió un aviso que, en principio, parecía rutinario, en el que un hombre estaba intentando cerrar un negocio con una empresa madrileña.

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A su llegada, los agentes se entrevistaron con el empresario afectado, quien relató una serie de hechos que desde el inicio le habían generado sospechas.

Tras analizar la información aportada y realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó la identidad del estafador que fue detenido como presunto responsable de un delito de estafa y posteriormente pasó a disposición judicial. EFE

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(Vídeo)